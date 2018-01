Heute fällt noch Schnee, dann klopft der Frühling an

LINZ. Regen frisst die Winterlandschaft – Dieser Jänner ist viel zu mild.

Der Schnee bleibt nicht lange liegen. Bild: guen

Der Winter gab in den vergangenen Tagen nur ein kurzes Gastspiel. Heute, Montag, und teilweise morgen fällt in Oberösterreich noch Schnee. Doch dann wird es wieder wärmer. Der Schnee geht in Regen über und frisst die Winterlandschaft.

Am Mittwoch steigt die Temperatur auf bis zu neun Grad. "Das ist schon eher Frühling. Statt Schnee gibt es dann eher Schneerosen und Schneeglöckerl", sagt der Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg.

Bald Regen statt Schnee

Heute Vormittag schneit es zunächst im Innviertel, ab Mittag auch im Mühlviertel sowie im Städtedreieck Linz, Wels und Steyr. Doch dann steigen die Temperaturen, der Schneefall geht in Regen über. Schon bald verschwindet die Winterlandschaft, die in den vergangenen Tagen in weiten Teilen Oberösterreichs entstanden war.

Am Dienstag regnet es zunächst im südlichen Bergland Oberösterreichs. Im Lauf des Tages lockern die Wolken auf, zugleich kommt Westwind mit Spitzen bis zu 40 km/h auf.

Am Mittwoch ziehen vorerst dichtere Wolken über unser Bundesland. Am Nachmittag dringt dann die Sonne durch und es wird wieder wärmer. "Auch in höheren Lagen des Mühlviertels steigt die Temperatur auf plus drei Grad, im Flachland auf bis zu neun Grad", sagt Meteorologe Haslhofer.

Sonnig wird der Donnerstag, nur ein paar hoch stehende Wolken stören. Mit Temperaturen von drei bis neun Grad plus bleibt es für den Monat Jänner zu warm. Schnee hält sich dann nur noch im Gebirge, allerdings ist diese weiße Pracht sehr feucht.

Feucht wird auch das kommende Wochenende. "Von Westen kommt weiter warme Luft", sagt Meteorologe Haslhofer. Insgesamt wird der heurige Jänner sehr mild. Im Flachland war der Winter ohnehin kaum wirklich zu spüren. Nur an wenigen Tagen schneite es in tieferen Lagen, obwohl der Monat Jänner grundsätzlich kalt und schneereich sein sollte.

Auch Februar wird zu warm

Hoffnungen, dass es im Februar doch noch richtig Winter wird, kann Wetter-Fachmann Haslhofer nicht stützen: "Erfahrungsgemäß kann es im Februar noch starke Kaltströmungen aus Ost geben. Heuer wird es aber voraussichtlich starke warme Strömungen aus dem Westen geben, so dass eine längere Kältephase wenig wahrscheinlich ist."

Somit ist damit zu rechnen, dass es in den kommenden Wochen nur in Höhen über 2000 Meter wirkliche Winterlandschaften geben wird. (gsto)

