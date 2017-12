Herzige Aktion: Hier hilft die Polizei dem Christkind

LINZ. Mit einem süßen Weihnachtsvideo spielt sich die Polizei in Oberösterreich wieder einmal in die Herzen ihrer Facebook-Fans.

Polizeibärchen für die Kleinen. Bild: www.facebook.com/LPDooe

Dass in der Landespolizeidirektion in Linz ein paar echte Social Media-Profis sitzen, haben die Beamten ja schon mehrmals bewiesen (beispielsweise mit ihren witzigen Beitrag zum 1. April – mehr dazu hier).

Auch für ihren aktuellen Beitrag anlässlich des Weihnachtsfests ernteten die Polizisten in den sozialen Netzwerken wieder hunderte Likes und Loves. "Tolle Aktion", lobten die Fans.

Das gut drei Minuten lange Video zeigt einen Beamten, der Autos zu vermeintlichen Verkehrskontrollen anhält, die Frauen am Steuer lobt, frohe Weihnachten wünscht und an die kleinen Mitfahrer auf der Rückbank flauschige Polizeibären verteilt. Welche Mutter und ihre Kinder würden sich über so eine charmante Amtshandlung nicht freuen?

"Auch zu Weihnachten machen wir Verkehrskontrollen. Manchmal unterstützen wir dabei das Christkind", schreibt die Polizei dazu auf ihrer Facebookseite.

