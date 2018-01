Herr Doktor mit lauter Bestnoten

Markus Pirklbauer aus Linz hat in Innsbruck „sub auspiciis“ promoviert

Markus Pirklbauer Bild: privat

Promotion „sub auspiciis praesidentis“, das heißt „unter der Schirmherrschaft des Präsidenten“: Es ist die höchstmögliche Auszeichnung von Studienleistungen in Österreich. Der Schirmherr ist Alexander Van der Bellen. Und einer der vier Super-Studenten, die am Montag an der Universität Innsbruck von ihm ausgezeichnet werden, ist ein Oberösterreicher: der 34-jährige Linzer Markus Pirklbauer.

Er hat die Kriterien erfüllt: Alle Oberstufenklassen und die Matura am Linzer Stiftergymnasium hat er mit „ausgezeichnetem Erfolg“ absolviert, sämtliche Fachprüfungen und die Dissertation an der Medizin-Uni Innsbruck wurden mit „Sehr gut“ beurteilt. Jetzt rückt der große Tag immer näher, und die Aufregung steigt. „Da tut Ablenkung gut“, sagt Pirklbauer.

Die verschafft er sich einerseits durch die Vorbereitung auf ein Forschungsmeeting in Orlando (Florida). Es beginnt am Tag nach der Promotion, und das Thema ist seine Domäne – die Nephrologie, jenes Teilgebiet der Inneren Medizin, in dem man sich mit Nierenerkrankungen befasst. Im Vorjahr erhielt er den Förderungspreis der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie. In Orlando wird er über seine klinischen Studien an Dialysepatienten berichten, die er als leitender Oberarzt an der Innsbrucker Medizin-Uni durchführt.

Aber auch privat bringt ihn jemand derzeit auf andere Gedanken: Moritz, sechs Monate alt, das erste Kind von Markus Pirklbauer und seiner Frau Christina, einer Juristin. „Er hält uns auf Trab“, sagt der Jung-Papa. Bei der Promotion am Montag wird Moritz auch dabei sein. „Meine Frau wird mit ihm nahe der Tür des Festsaals sitzen.“ Als Fluchtmöglichkeit, falls Moritz allzu lauthals reagieren sollte.

In Tirol fühlt sich der Linzer wohl. Er weiß die familiäre Atmosphäre an der Medizin-Uni zu schätzen, und in der Tiroler Bergwelt kann er seinen Hobbys frönen - dem Bergwandern und Skifahren. „Daheim“ ist er aber auch auf dem Tanzparkett. Kein Wunder, ist doch seine Frau Tiroler Ex-Landesmeisterin im Turniertanz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema