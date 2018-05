Hermann Pühringer: Der Manager der Veränderung

Hermann Pühringer wird Direktor der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Künftiger Direktor Pühringer Bild: WK

Er gilt als großer Netzwerker und kommunikativer Mensch. Ab 16. Juli ist Hermann Pühringer zudem Chef über 800 Mitarbeiter in der oberösterreichischen Wirtschaftskammer inklusive Wirtschaftsförderungsinstitut. Der Puchenauer folgt Walter Bremberger als Direktor der Wirtschaftskammer.

Pühringer übernimmt als oberster Angestellter in der Wirtschaftskammer in einer Phase der großen Veränderung. Präsidentin Doris Hummer organisiert die neuen Branchenverbünde, was für die traditionelle Organisation und ihre überwiegend langjährigen Mitarbeiter durchaus herausfordernd ist.

Der 52-Jährige kennt die Wirtschaftskammer seit 1991, als er als Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft startete. Viele Jungunternehmer und Übernehmer von damals sind heute etabliert und Teil seines Netzwerks. Ab 1995 war er Gründungsgeschäftsführer von Frau in der Wirtschaft. „Die Frauen haben mich Effizienz und Zeitmanagement gelehrt.“ Seine eigene Frau Susanne ist ebenfalls Unternehmerin, die als Beraterin in der Sanierung von Firmen tätig ist.

Von 2001 bis 2013 leitete der Cartellbruder der Verbindung Severina die Wirtschaftspolitik und den Außenhandel der Kammer. Als VP-Gemeindepolitiker in Puchenau macht der Vater eines 15-jährigen Sohnes 30 bis 40 Hausbesuche im Jahr. „Ich rede gern mit Leuten.“

In seiner Freizeit ist er „ein leidenschaftlicher Roter“. Heute fährt er zum letzten Saisonspiel seiner Bayern nach München, um bei der anschließenden Meisterfeier dabei zu sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema