Hausherr bastelte im Keller, während Diebe das Haus durchstöberten

VORCHDORF. Wenig kümmerte es gestern vermutlich zwei Einbrecher in einem Einfamilienhaus, dass der Besitzer daheim war.

Ein gekipptes Fenster ist für jeden Einbrecher eine Einladung. Bild: Wodicka

Während der Hausherr im Keller in der Werkstube bastelte, durchstöberte das Gauner-Duo das Erd- und Obergeschoß des Wohnhauses. Die Diebe stahlen nur rund 100 Euro Bargeld aus einer Geldbörse und rührten Spardosen und Glasflachen mit Münzgeld nicht an. Auch Elektroartikel, die einen gewissen Wert besitzen, ließen die zwei unbekannten Täter, die über eine Terrassentüre in das Haus eingedrungen waren, zurück.

Während die Polizei die Spuren untersuchte, ereignete sich ein zweiter Einbruch nach ähnlichem Muster. Bei einem Zweifamilienhaus hielt sich der Senior in der Garage auf, während sich Unbekannte durch die offene Haustüre schlichen. Auch in dem Zweifamilienhaus stahlen die Diebe nur rund 100 Euro Bargeld aus einer Geldbörse, ließen aber Wertgegenstände zurück.

1 Kommentar (1116) · 25.11.2016 13:54 Uhr von passivlesender_EX-Poster· 25.11.2016 13:54 Uhr Da zeigt sich wieder: "Nur Bares ist wahres" und "Göd håt ka Mascherl". Antwort schreiben

