Haus brannte: Hund wurde zu Lebensretter

PRAMBACHKIRCHEN. Seinem Frauchen, einem Untermieter und auch zwei Katzen hat ein Hund in der Nacht auf den 24. Dezember vermutlich das Leben gerettet. Er bemerkte einen Brand und weckte die Hausbesitzerin.

Der Stiegenaufgang wurde schwer beschädigt. Bild: (www.laumat.at)

Es war gegen drei Uhr morgens, als die Frau durch das laute Bellen ihres Hundes geweckt wurde. Da stand der Holzanbau im ersten Stock des Wohnhauses in Prambachkirchen (Bezirk Grieskirchen) bereits in Flammen. Die Hausbesitzerin verständigte sofort die Feuerwehr und brachte sich und ihren aufmerksamen Vierbeiner in Sicherheit.

Auch der Untermieter, der im Obergeschoss wohnt, wurde durch die Brandgeräusche wach. Er konnte sich allerdings nicht mehr ins Freie retten, da ihm die Flammen beim hölzernen Stiegenaufgang den Weg versperrten. Der Mann harrte am Fenster aus, bis Hilfe kam.

Nachbarn als Retter

Glücklicherweise waren ersten Einsatzkräfte besonders schnell vor Ort – sie wohnten nebenan. "Ich hab auf dem Pager gesehen, dass das bei meiner Nachbarin ist. Mein Sohn und ich sind gleich hingelaufen", erzählt Hubert Straßer, Einsatzleiter der Feuerwehr Gallsbach-Dachsberg.

Noch bevor die Kollegen eintrafen, retteten die beiden den eingeschlossenen Untermieter mit einer Leiter, die sie aus dem Schuppen geholt hatten. Der Mann musste vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Wels gebracht werden.

Hubert Straßer, Einsatzleiter der Feuerwehr Gallsbach-Dachsberg, war als Erster vor Ort (Bild: www.laumat.at)

Zigarette dürfte Brand ausgelöst haben

Rund 45 Mann der Feuerwehren Gallsbach-Dachsberg und Prambachkirchen konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Atemschutztrupps bargen auch zwei Katzen aus dem verrauchten Wohnhaus, so der Einsatzleiter.

Der Holzanbau wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Der Brand dürfte durch eine nicht vollständig ausgedämpfte Zigarette verursachte worden sein, heißt es von der Feuerwehr. Die Glut dürfte durch den kräftigen Westwind angefacht worden sein und dadurch andere Zigarettenstummel, im Umfeld befindliche Gegenstände, wie Plastikdose, Holzkiste und den Holzverbau in Brand gesetzt haben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema