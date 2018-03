Hartnäckiges Winterwetter – nur langsam wird es wieder wärmer

LINZ. Die Rückkehr des Winters forderte die Feuerwehren – auch in den kommenden Tagen ist einiges an Schneefall möglich.

Einsatz in St. Florian Bild: fotokerschi.at

Der Winter ist zurückgekehrt – und bescherte so manchem Autofahrer, aber auch Sportler, unangenehme Überraschungen. So musste etwa der für Sonntag angesetzte Frühlingslauf in St. Florian abgesagt werden. In den kommenden Tagen soll entschieden werden, ob der beliebte Lauf auf einen späteren Termin verlegt wird, sagt Organisator Ewald Tröbinger.

Gefordert waren im ganzen Land auch die Feuerwehren, immer wieder gab es Unfälle. So landete, ebenfalls in St. Florian, ein Auto im Straßengraben. Einen größeren Einsatz gab es in den Morgenstunden auch in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen). Der eisige Nordostwind verursachte außerdem etliche Sturmschäden, im südlichen Innviertel und im Bezirk Vöcklabruck mussten etwa umgestürzte Bäume entfernt werden.

Das spät im Jahr wieder nach Österreich zurückgekehrte Winterwetter erweist sich als hartnäckiger als sich das so mancher wünscht. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird es trotz des Frühlingsbeginns am Dienstag nur langsam wieder wärmer.

So kann es bis Donnerstag auch bis in die tieferen Regionen immer wieder schneien. Heute wird es noch einmal ausgesprochen kalt mit höchstens minus 5 bis plus 1 Grad, auf 1500 Meter kann es bis zu minus 11 Grad kalt werden. Der Dienstag bringt viele Wolken und kräftigen Westnordwestwind mit Spitzen bis zu 40 km/h. Die Höchstwerte betragen ein bis fünf Grad. Am Mittwoch wechseln Wolken und Sonnenschein, im Bergland kann es zeitweise schneien. Bei lebhaftem Nordwestwind bleibt es jedoch meist trocken. Ab Donnerstag kehrt langsam der Frühling zurück ins Land. Es wird sonnig bei maximal 6 Grad.

Video: Die Großwetterlage

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema