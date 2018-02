Halsbrecherische Flucht aus der Haft

SCHÄRDING. Verurteilter Betrüger (43) sprang aus dem zweiten Stock der Gefangenen-Station im Krankenhaus Zuvor hatte er sich vermutlich selbst Verletzungen zugefügt, um in die Klinik überstellt zu werden

Der Häftling sprang aus dem zweiten Stock. Bild: Furtner

Mit gebrochener Nase, einem gebrochenen Jochbein und ausgeschlagenen Zähnen wurde am vergangenen Samstag ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Suben ins Landeskrankenhaus Schärding gebracht. "Wir haben vermutet, dass es zu einer Schlägerei zwischen Häftlingen gekommen ist", sagt Anstaltsleiter Gerd Katzelberger.

Inzwischen vermuten die Ermittler, dass sich der 43-jährige Serbe, der noch bis Ende 2019 eine Haftstrafe wegen Betrugs hätte absitzen müssen, die Verletzungen als Teil eines ausgeklügelten Fluchtplans selbst zugefügt hat. "Seine Mitgefangenen wurden befragt. Niemand hat mitbekommen, dass irgendjemand dem 43-Jährigen etwas angetan hat."

Handy in Klinik geschmuggelt

Am Sonntag besuchte seine Familie den verletzten Strafgefangenen auf der gesicherten Station des Landeskrankenhauses Schärding. Bei diesem Besuch soll es dem 26 Jahre alten Sohn des Häftlings laut Polizei gelungen sein, seinem Vater ein Handy zuzustecken. Die Ermittler gehen davon aus, dass Vater und Sohn via Mobiltelefon die letzten Details der geplanten Flucht akkordierten.

Am Montagmorgen begann der 43-jährige Serbe, der seit Oktober 2017 seine Strafe in Suben verbüßte, sich immer wieder in seinem Krankenzimmer zu erbrechen. "Der Gestank ist irgendwann unerträglich geworden", sagt Katzelberger.

Katzelberger

Beamter öffnete das Fenster

Der Justizwachebeamte, der den Gefangenen bewachte, hatte Mitleid mit dem scheinbar Kranken und wollte frische Luft in das Zimmer lassen. "Der Kollege hat das Gitter auf der Innenseite vor dem Fenster entsperrt, auf die Seite geschoben und das Fenster geöffnet", berichtet der Anstaltsleiter.

Auf diesen Moment hatte der verurteilte Betrüger offenbar gewartet. Mit einem halsbrecherischen Sprung hechtete er aus dem Fenster im zweiten Stock mehrere Meter in die Tiefe auf ein Gebüsch unterhalb der Krankenstation. Ob der Häftling zuvor eine Substanz eingenommen hat, die die Übelkeit hervorgerufen hat, ist unklar.

Dort wartete wenige Meter entfernt bereits sein Sohn in einem Fluchtwagen auf ihn. Der Serbe stieg ins Fahrzeug, und sein Sohn brauste mit ihm gemeinsam davon. Sofort leitete die Polizei eine Alarmfahndung ein. Im Nachhinein schaue der ganze Vorfall mit den Verletzungen und der Übelkeit als "abgekartetes Spiel aus", sagt der Leiter der Justizvollzugsanstalt. Nur 35 Minuten nach dem Ausbruch konnten Beamte der Polizeiinspektion Aurolzmünster den Fluchtwagen im Gemeindegebiet von Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) in der Nähe einer Tankstelle anhalten. Zu diesem Zeitpunkt saß der Sohn aber bereits wieder alleine im Wagen.

Er gab an, er habe seinen Vater in Reichersberg aussteigen lassen. Über seinen weiteren Verbleib wisse er aber nichts. Der Sohn wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen, befragt und danach auf freiem Fuß angezeigt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Geflohene vermutlich in einem Pkw mit Münchner Kennzeichen seine Flucht fortgesetzt hat. "Der Schluss, dass er sich nach Deutschland abgesetzt hat, liegt natürlich nahe", sagt Katzelberger.

"Menschlich gehandelt"

Der Justizwachebeamte, der das Fenster geöffnet hat, hat aus Sicht seines Vorgesetzten Katzelberger keinen Fehler gemacht: "So wie der Stand der Dinge ist, hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der Kollege wollte menschlich handeln und das Zimmer lüften. Damit, dass ein kranker Gefangener plötzlich aus dem zweiten Stock springt, kann niemand rechnen."

Ausbruch ist keine Straftat

Dass er wegen seines Ausbruchs eine Zusatzstrafe bekommt, muss der 43-jährige Serbe nicht befürchten: Ein Ausbruch aus der Haft ist in Österreich kein strafrechtliches Delikt.

In der Regel werden jedoch bei einem Ausbruch gleichzeitig andere Straftaten begangen. Wird eine Tür aufgebrochen, ist es Sachbeschädigung. Wendet der Ausbrecher Gewalt gegen das Wachpersonal an, ist Körperverletzung ein möglicher Straftatbestand. Im Fall von Schärding scheint nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts davon zuzutreffen.

Fluchthelfern droht in der Regel jedoch eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren. Im Fall von Schärding dürfte aber auch der Fluchthelfer keine Straftat begangen haben: Denn sind die Helfer Angehörige, bleiben sie straffrei.

Sollte der Ausbrecher von Schärding gefasst werden, muss er damit rechnen, dass er seine Strafe zur Gänze absitzen muss – ohne eine Chance auf vorzeitige Entlassung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema