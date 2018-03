Haftfreigänger bedrohte Familie

FREISTADT. Ein 43-jähriger Haftfreigänger drang am Sonntagvormittag in die Wohnung seiner Nachbarn in Freistadt ein und bedrohte die Familie.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Bild: vowe

Eine 23-jährige Frau hatte die Polizei gerufen, weil der Nachbar mit Gewalt in ihre Wohnung eindringen wollte, in der sie sich mit ihrem Mann und ihren drei Kindern aufhielt. Zwei Polizeistreifen fuhren zur Wohnung. Als sie ankamen, war es dem 43-Jährigen bereits gelungen, die Wohnungstür seiner Nachbarn aufzubrechen und in die Wohnung zu gelangen.

Er sprach Morddrohungen gegen die Familie aus, bevor ihn der Familienvater wieder aus der Wohnung drängen könnte. Als die Polizisten zur Wohnung gingen, kamen ihnen der Verdächtige im Stiegenhaus entgegen. Der merklich betrunkene Mann bewarf sie mit Bierdosen, stürmte mit geballten Fäusten auf sie zu und stieß Morddrohungen aus. Einer der Beamten besprühte ihn mit Pfefferspray, jedoch ohne große Wirkung.

Schließlich konnten die Polizisten den 43-Jährigen fixieren und ihm Handschellen anlegen. Als der Verdächtige begann, auch noch auf die Beamten einzutreten, wurden ihm Fußfesseln angelegt. Der Mann verbüßt derzeit eine Haftstrafe und hatte ab 18. März ab 8 Uhr Haftfreigang. Nur drei Stunden später ereignete sich der Vorfall. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder ins Gefängnis nach Linz gebracht.

