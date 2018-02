Hälfte der Mühlviertler nutzt Öffis, im Innviertel sind es nur 38 Prozent

Wie oft jemand öffentliche Verkehrsmittel nutzt, hängt laut einer Analyse stark von seinem Wohnort ab. Während die Hälfte der Mühlviertler zumindest gelegentlich öffentlich fährt, werden Öffis im Innviertel nur von 38 Prozent genutzt.

Mühlviertler sind vergleichsweise gerne öffentlich unterwegs (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria.

"Dass im Ballungsraum Linz-Wels der Anteil der Öffi-Fahrer am höchsten ist, ist keine Überraschung", sagt Markus Gansterer vom VCÖ. Positiv sei aber, dass jeder Dritte Vielfahrer im Raum Linz-Wels öffentlich fährt. Damit liegt der Ballungsraum in Oberösterreich nach Wien an zweiter Stelle.

Der VCÖ hat herausgefunden, dass die Hälfte der über 15-jährigen Oberösterreicher öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Das sind 600.000 Menschen. Jeder Fünfte von ihnen fährt täglich oder mehrmals die Woche öffentlich.

Innerhalb des Landes gibt es große Unterschiede. Im Mühlviertel werden Öffis vergleichsweise viel genutzt. 17 Prozent der Vielfahrer bevorzugen dort Bus oder Bahn, die Hälfte fährt zumindest gelegentlich öffentlich.

Anders sieht die Situation im Innviertel aus, wo nur fünf Prozent häufige und 38 Prozent zumindest manchmal Öffi-Nutzer sind. In dieser Region wird der öffentliche Verkehr also am wenigsten genutzt. Im Traunviertel gibt es zehn Prozent Vielfahrer und 42 Prozent gelegentliche Nutzer. In der Region Steyr-Kirchdorf sieht es mit elf bzw. 41 Prozent ähnlich aus.

"Alle regionalen Zentren müssen gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein", betont der VCÖ.

2 Kommentare milli34 (2940) 23.02.2018 15:22 Uhr ......das heißt aber noch lange nicht, dass dabei das Auto zuhause in der Garage steht,sondern irgendwo auf der Strecke

auf einem Pendlerparkplatz, die muss man nur machen!! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) oblio (21536) 23.02.2018 15:13 Uhr Hat sich überhaupt schon einmal über das Angebot

der Öffis und deren Effizienz in der Region

Innviertel und die Bedürfnisse der Einwohner gemacht?

Im Innviertel kommt man nur mit dem eigenen PKW

ohne Schwierigkeiten voran, die Wartezeiten bei den

wenigen Angeboten gar nicht berücksichtigt!

Zu manchen Haltestellen kommt man erst nach einer

Rundfahrt durch den jeweiligen Bezirk und einer teuren

Fahrkarte an seinen Bestimmungsort, obwohl er nur

wenige km vom Einsteigeort entfernt ist.

Das Innviertel wurde lange Zeit als Stiefkind der OÖ-

Verantwortlichen für den öff. Verkehr behandelt!

Wen wundert da die fehlende Attraktivität! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



