Häftlinge buken 150 Kilo Kekse: Verkaufserlös ging an Kinderkrebshilfe

LINZ. Eine gute Tat: Insassen der Justizanstalt Linz brachten 569 Euro an Spenden zusammen.

Vanillekipferl und Linzer Augen für den guten Zweck gebacken: Häftlinge unterstützten krebskranke Kinder. Bild: Weihbold

Vanillekipferl, Linzer Augen, Rumkugeln (allerdings ohne Alkohol) und Husarenkrapfen: Insgesamt 150 Kilogramm Weihnachtskekse buken im Advent acht Häftlinge des landesgerichtlichen Gefangenenhauses in der Pochestraße in Linz. Die selbstgemachten Süßwaren wurden an Punschständen, auf Weihnachtsbasaren und auf der Weihnachtsfeier des Landesgerichts Linz verkauft.

"Es kamen insgesamt 569 Euro zustande, die an die oberösterreichische Kinderkrebshilfe gingen. Das war die Idee und der Wunsch unserer Insassen", sagt Iris Hofer, die Chefin der Justizanstalt. Den Scheck nahm die Kinderkrebshilfe-Obfrau Ulla Pehböck dankend entgegen.

Zum Teigkneten und Backen durften die acht hilfsbereiten Strafgefangenen die Anstaltsküche verwenden, die dafür außerhalb der Betriebszeiten eigens aufgesperrt wurde. "Auch einige unserer Justizwachebeamten haben dabei tatkräftig mitgeholfen", sagt Hofer.

Beschäftigungsmöglichkeiten im Gefängnis seien für die Resozialisierung der Häftlinge enorm wichtig, sagt Hofer. Arbeit gibt es in der anstaltsinternen Wäscherei, der Schlosserei und KfZ-Werkstatt, in der Tischlerei und in der Küche. Für Arbeiten gibt es auch eine Entschädigung: Abzüglich des "Vollzugskostenbeitrags", des "Hausgelds" für die Zeit nach der Haft und der Arbeitslosenversicherungsbeiträge bleibt den Gefangenen das sogenannte "Eigengeld" für den persönlichen Bedarf. Das sind laut Gesetz 1,50 Euro bis 2,88 Euro Lohn pro Arbeitsstunde.

Weihnachten schon gefeiert

Die Gefangenen in Linz haben Weihnachten bereits gefeiert. Am 12. Dezember fand ein ökumenischer Gottesdienst für Katholiken, Evangelen und orthodoxe Christen statt. Anschließend freuten sich die Insassen über Süßigkeiten, die von den Linzer Elisabethinen gespendet wurden. Am Heiligen Abend dürfen Häftlinge, die das Recht auf einen Freigang haben, ihre Familienangehörigen besuchen. (staro)

Der „Jail Shop“

Sie sind auch nach Weihnachten auf der Suche nach innovativen Geschenkideen? Dann lohnt sich ein Blick in den „Jail Shop“ des Justizministeriums. Unter jailshop.at wird online ein Teil jener Produkte angeboten, die in den österreichischen Justizanstalten von den Häftlingen produziert worden sind. „Handwerk, das sitzt“: unter diesem Motto werden beispielsweise praktische, geflechtete Einkaufskörbe um 23,90 Euro verkauft, die in der Justizanstalt Suben gefertigt worden sind. Aus Klagenfurt stammen kunstvoll gemachte Vogelhäuschen zum Preis von 82,90 Euro.

Mit ihren Waren und Dienstleistungen erzielten die Gefängnisse im Vorjahr einen Umsatz von 11,6 Millionen Euro, sagt eine Sprecherin des Justizministeriums. Die Erlöse fließen in den Strafvollzug.

