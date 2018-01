"Haarsträubend": Erste Reaktionen auf Rechnungshofbericht

ST. WOLFGANG/LINZ. Die Aufsichtsinstrumente des Landes "sind unzureichend" und "zahnlos", urteilt der Landesrechnungshof. In einer ersten Reaktion kritisiert die FPÖ "die chaotischen Zustände im Bereich der Gemeindeaufsicht".

Nach der Veröffentlichung des Sonderprüfberichts des Landesrechnungshofes (LRH) über die Verwaltungsmissstände in St. Wolfgang und Streichungen in Prüfberichten der Gemeindeaufsicht bahnt sich ein Konflikt zwischen der Prüfbehörde und der Landesregierung an. Die Stellungnahmen der Landesregierung, die den Auftrag zu dieser Sonderprüfung erteilt hatte, seien „wenig sachlich“ und ziehe „irritierenderweise die Objektivität des Rechnungshofes in Zweifel“, schreibt der LRH in einer Aussendung.



Die Marktgemeinde St. Wolfgang, wo unter anderem hunderte Bauverfahren nicht abgeschlossen wurden, „galt seit 20 Jahren als Problemfall. Die mangelnde Qualität der Verwaltungsführung“ habe sich in zahlreichen Prüfungen der Gemeinde gezeigt.



Für den LRH ist klar: Die Aufsichtsinstrumente, die dem Land gegenüber den Gemeinden derzeit zur Verfügung stehen „sind unzureichend“. Außerdem habe es auch an „politischer Handlungsbereitschaft“ gemangelt, um die Missstände zu beheben. Das Land hätte schon weit früher „Disziplinaranzeigen“ gegen die Gemeindemitarbeiter in St. Wolfgang erstatten müssen, schreibt der LRH. „Das Land wusste über die vielfältigen Versäumnisse in St. Wolfgang bescheid und hätte früher tätig werden müssen“, sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer.



FP-Klubobmann Herwig Mahr schreibt in einer ersten Reaktion auf den Prüfbericht, dass „Konsequenzen nun unausweichlich“ seien. Die Ergebnisse der LRH-Prüfung seien „haarsträubend“ und decke „schonungslos die chaotischen Zustände im Bereich der Gemeindeaufsicht auf“.

Der Schlussbericht des LRH:







Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema