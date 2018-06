Gutachten: Hitlerhaus soll rund 1,2 Millionen Euro wert sein

BRAUNAU. Im Prozess zwischen der ehemaligen Besitzerin des Hitlerhauses in Braunau und der Republik liegen jetzt zwei Gutachten auf dem Tisch. Der Wert der Immobilie dürfte weit über der bisherigen Entschädigungssumme liegen.

Das Gebäude in der Braunauer Innenstadt dürfte deutlich mehr wert sein, als die Republik bisher an die enteignete Frau gezahlt hat. Bild: JOE KLAMAR (AFP)

310.000 Euro hat die Republik Österreich an die enteignete ehemalige Besitzerin des Adolf-Hitler-Geburtshauses überwiesen. Der Frau ist die Summe zu wenig, ein Zivilverfahren im Landesgericht Ried ist, wie berichtet, anhängig. In der ersten Verhandlung im Jänner 2018 wurden von Richter Rudolf Sturmayr zwei umfassende Gutachten über den Wert der Immobilie in Auftrag gegeben. „Es braucht eine sehr gründliche Recherche hinsichtlich des historischen Gebäudes“, sagte Richter Sturmayr. Die Gutachten liegen nun, wie der Kurier berichtete, vor.

Experten schätzen Wert auf 1,2 Millionen Euro

„Ein bautechnisches Sachverständigengutachten und ein darauf aufbauendes Immobiliensachverständigengutachten sind bei uns eingelangt", sagt Walter Koller, Sprecher des Landesgerichts Ried, auf OÖN-Anfrage. Die Experten schätzen den Wert der Immobilie in der Braunauer Innenstadt auf rund 1,2 Millionen Euro. Das ist vier Mal so viel wie die bisher bezahlte Enteignungsentschädigung. Die detaillierten Ergebnisse der Gutachter werden in der nächsten Verhandlungsrunde behandelt. Ein Termin stehe, so Koller, noch nicht fest. „Die Gutachten sind erst vor wenigen Tagen den Parteien zugestellt worden. Bis zum 30. Juni haben diese noch die Möglichkeit, Anträge zu stellen“, sagt Koller. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Republik einen dementsprechenden Antrag auf eine Gutachtenserörterung einbringen wird.

