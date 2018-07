Günther Briedl: 8200 Schüler entdecken Gemeinschaft

Günther Briedl organisiert seit Jahren Österreichs größten Wassersportevent.

Günther Briedl, Organisator von „Klasse im Boot“ und 20-facher Kanu-Staatsmeister Bild: Mörtlitz

Die gleichmäßigen Trommelschläge, die von der Enns her tönen, kennen in Steyr viele. Dann ist eines der Drachenboote der Forelle-Paddler im Trainingseinsatz. Bis zu 20 Aktive sitzen dabei gemeinsam in einem Boot, mit nur einem Ziel: im Gleichklang zu bleiben, als Gemeinschaft mit dem mehr als zwölf Meter langen Drachenboot möglichst schnell über das Wasser zu gleiten.

Günther Briedl, Direktor der NMS Münichholz, 20-facher Kanu-Staatsmeister mit mehr als 50 Weltcupeinsätzen, hat diesen aus China stammenden Sport auch hier heimisch gemacht. Im Jahr 2011 testete er mit 270 Kindern einen Schülercup, seit dem Jahr 2012 organisiert er „Klasse im Boot“. Diese von den OÖN als Medienpartner unterstützte Drachenboot-Rennserie ist mittlerweile Österreichs größter Wassersportevent. Heuer beteiligt sich an den elf Renntagen bis übermorgen, Mittwoch, auf dem Ausee bei Asten ein Rekordteilnehmerfeld von rund 8200 Schülern.

„Es ist zwar ein enormer Aufwand, aber es kommt so viel wieder zurück“, sagt Briedl, „die Kinder, egal ob sie mehr oder weniger sportlich sind, haben eine derartige Freude daran. Und sie erleben miteinander, wie toll eine Gemeinschaft sein kann.“

Im Mittelpunkt stehe nicht so sehr der Sieg – der natürlich auch –, sondern der gemeinsame Spaß daran, etwas zu bewegen: sich selbst, das Boot und die Klassengemeinschaft. Briedl: „Innerhalb weniger Stunden entsteht bei ,Klasse im Boot‘ Teamgeist. Das mitzuerleben ist Jahr für Jahr einfach schön.“

Selbst sitzt der 42-jährige Pädagoge und Sportler aus Leidenschaft ebenfalls noch im Boot, meist ist er aber als Trainer oder Organisator gefragt. Als Obmann und Trainer von Forelle Steyr hat der Vater zweier Söhne fünf Nachwuchssportler zur EM und WM gebracht, als Sportkoordinator des Verbands war er am WM-Titel von Schuring/Schwarz beteiligt, in Steyr organisiert er den „Tag des Sports“ und „Gemeinsam im Boot“ das Steyrer Charity-Drachenboot-Rennen am kommenden Samstag auf der Enns.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema