Großer Bahnhof zum Start der neuen "S-Bahn" in Oberösterreich

LINZ. Bei Show in Zentrale der Energie AG wurden "S-Bahn-Botschafter" ernannt – heute Verkehrsgipfel zu Stauproblematik in Linz.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner mit Magier „Tombeck“ Bild: feh

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt dankte einst amtlich "für die hochprofessionelle Unterhaltung", Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kam mit den Augen nicht mit: "Das war zu schnell." – Vor internationaler Prominenz hat der Münchner Magier "Tombeck" gezaubert, ehe er gestern Abend in der Zentrale der Energie AG bei der Eröffnungsshow für das neue "S-Bahn"-Netz in Oberösterreich auftrat. Dabei wurde auch eine Vielzahl von "S-Bahn-Botschaftern" mit Ansteckknöpfen auf den Sakkos ernannt. Die Bürgermeister der Gemeinden entlang der fünf S-Bahn-Strecken sollen neben anderen Meinungsführern in der Region Werbung für den Umstieg auf die mit dem "Zacken-S" versehenen Züge machen.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) stellte mit den Vorständen von ÖBB, Stern & Hafferl und des OÖ. Verkehrsverbundes die Taktfahrpläne vor. Für den S-Bahn-Betrieb wurden nicht nur Intervalle verkürzt, sondern auch das Wagenmaterial modernisiert.

S-Bahn startet am 11.Dezember

Von der Einführung des S-Bahn-Systems am 11. Dezember verspricht sich Steinkellner höhere Fahrgastzahlen und weniger Stau im Zentralraum. Über Gegenmaßnahmen gegen den Stau geht es heute auch bei einem Verkehrsgipfel, zu dem Steinkellner Experten und Interessenvertreter in den Braunen Saal des Landhauses lädt.

