Große Lawinengefahr in Oberösterreichs Bergen

LINZ. Der Lawinenwarndienst Oberösterreich hat Warnstufe vier der fünfstufigen Skala ausgegeben. Die Situation wird sich in den nächsten Tagen noch zuspitzen.

Bild: Wodicka

Wer bei frischem Pulverschnee sofort an Schwünge in unverspurten Hängen denkt, sollte sich derzeit nicht von der Macht der Gedanken leiten lassen. Bis zu 80 Zentimeter Neuschnee sind in den vergangenen 24 Stunden in Oberösterreichs Bergen gefallen. Diese wurden allerdings vom Wind, dem Baumeister der Lawinen, extrem verfrachtet. Dieser frische sehr störanfällige Triebschnee liegt auf einer harten verharschten oder auch vereisten Altschneedecke und bindet nur schlecht. Es herrschen ungünstigste Verhältnisse.

Der Lawinenwarndienst Oberösterreich hat die Warnstufe ab 1600 Meter Seehöhe von "erheblich" auf "groß" geändert. Wer sorgenfrei auf Skitour gehen will, muss Fingerspitzengefühl beweisen. Nur Hänge unter 30 Grad sollten befahren werden.

"Bei Warnstufe vier hat man in den Bergen aber ohnehin nichts verloren", sagt Thomas Pflügl, Landesalpinreferent des Oberösterreichischen Alpenvereins. Die Situation bleibt auch in den kommenden Tagen angespannt. Wetterbesserung verspricht aus heutiger Sicht nur der Samstag. Und der auch nur am Nachmittag.

