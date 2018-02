Großbrand bei Landmaschinenbetrieb - 130 Feuerwehrleute im Einsatz

ST. ROMAN. Ein Brand hat in der Nacht auf Donnerstag das Werkstättengebäude eines Landmaschinenbetriebs in St. Roman (Bezirk Schärding) samt der darin befindlichen landwirtschaftlichen Fahrzeuge großteils vernichtet.

10 Feuerwehren waren gestern in St. Roman im Einsatz Bild: BFKDO Schärding

Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle eines Landmaschinenbetriebs in Vollbrand. Der zu dieser Zeit im Büroraum des Gebäudes anwesende 57-jährige Inhaber wurde auf den Brand aufmerksam und verständigte sofort per Notruf die Feuerwehr. Da Löschversuche bereits aussichtslos waren, lenkte er seine zwei Privat-Pkw, den Firmen-Lkw sowie eine Zugmaschine einer Kundschaft vom brennenden Gebäude weg, um diese vor Beschädigungen zu schützen.

Für das Löschen der Flammen mussten die Einsatzkräfte schweren Atemschutz verwenden. Mehrere Löschangriffe seien notwendig gewesen, teilte das Berufsfeuerwehrkommando Schärding am Donnerstag mit. Gleichzeitig wurde mittels drei verschiedenen Wasserteichen die Löschwasserversorgung für die Löschfahrzeuge sichergestellt. Hierzu mussten mehrere hundert Meter Leitungen verlegt werden.

Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit 130 Helfern und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Nach rund drei Stunden konnten die Feuerwehren vom Brandherd abrücken.

(Foto: BFKDO Schärding)

Das Werkstättengebäude samt Ausrüstung und Werkzeuge sowie eine darin befindliche Zugmaschine und ein Futtermischwagen von Kundschaften wurden durch den Brand größtenteils vernichtet.

Der 57-Jährige hatte in den Abendstunden in der Werkstätte Schleif- und Schweißarbeiten an dem Futtermischwagen durchgeführt. Diese Arbeiten haben möglicherweise den Brand ausgelöst. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.

