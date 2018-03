Grenzwert für Feinstaub in Oberösterreich überschritten

LINZ. Durch die Inversionswetterlage der vergangenen Tage ist der Grenzwert für den Feinstaub-Tagesmittelwert in Oberösterreich an fast allen Messstationen überschritten worden. Das teilte das Amt der Landesregierung in einer Presseaussendung am Montag mit.

Das Land empfiehlt, auf Autofahrten zu verzichten. Bild: vowe

Weil ein Luftmassenwechsel erst in der zweiten Wochenhälfte zu erwarten ist, dürfte die Belastung noch einige Tage lang zu hoch bleiben. Deshalb empfiehlt das Land, auf Autofahrten außer mit Elektrofahrzeugen zu verzichten sowie öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.

Ansonsten sollte auf Autobahnen ein Tempolimit von 100 km/h eingehalten werden - innerhalb des Stadtgebiets von Linz gilt ohnehin auf den Autobahnen generell maximal Tempo 80. Wer über eine Zentralheizung, Gasheizung oder Fernwärme verfügt, sollte Kamin- oder Kachelöfen nicht betreiben.

Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in diesem Zusammenhang unumgänglich. Die Zweite Schienenachse sei dabei ein wesentliches Projekt.

Keine Option stellt für Luger die von Landesrat Anschober angesprochene Umstellung der Linzer Taxi-Flotte auf Elektroantriebe dar. "Aus meiner Sicht ist die Zeit dafür noch nicht reif. Elektrobetriebene Fahrzeuge sind derzeit in der Anschaffung sowie in der Erhaltung noch zu teuer. Für viele Taxilenkerinnen und Taxilenker würde das die Existenz kosten", so Luger.

Pförtnerampeln an Stadteinfahrten

Vielmehr sieht das Stadtoberhaupt eine kurzfristige Lösung in der Installierung von Pförtnerampeln an den Linzer Stadteinfahrten. "Ähnlich einer Blockabfertigung könnten damit Grenzwertüberschreitungen vermieden werden. Wichtig für die Einführung ist, wie oft und an wie vielen Tagen erhöhte Normwerte gemessen werden", so Bürgermeister Luger.

Strikt lehnt das Linzer Stadtoberhaupt eine Citymaut sowie ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit älteren Dieselmotoren ab: "Diese Maßnahmen sind sozial bedenklich, gefährden den Wirtschaftsstandort und schaden dem Handel".

