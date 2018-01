Glückliches Ende von Suchaktion

GALLNEUKIRCHEN. Groß war die Sorge im Diakoniewerk Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung), als zwei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung verschwunden waren.

Bild: Herbert Denkmayr | Pressestelle BFK UU

Der Mann (22) und die Frau (34) waren gestern gegen 12.30 Uhr aus der Betreuungseinrichtung verschwunden. Binnen kürzester Zeit waren an die 100 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Treffling, Schmiedgassen und Schweinbach am Treffpunkt und eine koordinierte Suche im gesamten Gemeindegebiet begann. Am frühen Abend tauchten sie wieder auf: Die beiden waren in einen Bus gestiegen, der sie in die Steiermark nach Admont brachte. Dort brachten sie Passanten zur Polizei-Inspektion. Der Mann und die Frau wurden noch am Abend zurück nach Gallneukirchen gebracht.

Bürgermeister Herbert Fürst bedankte sich bei allen Einsatzkräften für den Einsatz und Bezirks-Feuerwehrkommandant Johannes Enzenhofer ist froh, dass auf die Feuerwehren immer Verlass ist und selbst um 16:00 Uhr von einer Minute auf die andere 100 freiwillige Helfer zur Verfügung stehen, wenn es um den Dienst am Menschen geht

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema