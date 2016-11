Glastüre stürzte auf Schwangere: Richterin erklärte sich nicht zuständig

TRAUN/PASCHING. Im Fall des Glastüren-Unfalls in der Plus City, bei der eine schwangere Verkäuferin schwer verletzt worden war, gab es am Mittwochvormittag keine Entscheidung.

Die Richterin des Bezirksgerichts Traun fällte ein Unzuständigkeitsurteil. Die Entscheidung über den Fall obliegt nun dem Landesgericht Linz. Die Frage, ob sich der niederösterreichische Monteur der Glastüren-Konstruktion schuldig gemacht hat, wird vermutlich erst 2017 geklärt werden.

Der Grund für das Unzuständigkeits-Urteil: Staatsanwältin Lena Höpfl dehnte kurzfristig die Anklage von fahrlässiger Körperverletzung auf grobe Fahrlässigkeit aus. Bei grober Fahrlässigkeit beträgt der Höchststrafrahmen nicht mehr sechs Monate, sondern zwei Jahre Haft. Über dieses Delikt darf das Bezirksgericht nicht mehr befinden. Der Fall fällt daher in die Zuständigkeit des Landesgerichts.

"Das Verhalten der Staatsanwaltschaft ist rechtsstaatlich unerträglich", machte Strafverteidiger Josef Weixelbaum seinen Ärger über die kurzfristig erfolgte Ausdehnung der Anklage Luft.

Die Vorwürfe gegen den niederösterreichischen Glastüren-Lieferanten basieren auf einem technischen Gutachten. Demnach sollen beim Einbau der Tür für die Interio-Filiale in der Plus City im Jahr 2012 die Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht erfüllt worden sein. Wichtige Bauteile seien nicht gesichert gewesen und das Unternehmen habe keine Weisungen für Wartungsarbeiten mitgeteilt.

Durch Verunreinigungen, die sich an dieser Konstruktion angesammelt hatten, sei beim Versuch, die Tür zu öffnen, ein Glaselement gekippt und heruntergestürzt. Dabei wurden die stellvertretende schwangere Verkäuferin Alina Z. (27) schwerst verletzt, eine weitere Mitarbeiterin erlitt zahlreiche Schnittwunden. Die 27-Jährige überlebte und brachte später ein gesundes Kind auf die Welt. Das bezeichneten die Ärzte als "kleines medizinisches Wunder".

