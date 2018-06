Glastüre in Kindergarten zersplitterte und verletzte Dreijährige

KEMATEN AN DER KREMS. Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitag in einem Kindergarten im Bezirk Linz-Land von einer zerbrechenden Glastüre verletzt worden. Das Kind wurde mit Schnittwunden ins Spital gebracht und dort ambulant behandelt.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Die Mutter der Kleinen erlitt ebenfalls leichte Schnittverletzungen. Die Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar.

Die 44-jährige Mutter aus Kematen an der Krems hatte das Mädchen in der Früh in den Kindergarten gebracht. Als die Dreijährige die gläserne Eingangstüre zu der Betreuungseinrichtung aufdrückte, zerbrach ein Teil der Verankerung und in der Folge die Glastüre. Das Mädchen fiel durch die zerbrochene Scheibe und verletzte sich dabei.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema