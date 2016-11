Glastür stürzte auf Schwangere: Richterin erklärte sich für unzuständig

TRAUN. Bezirksgericht fällte kein Urteil, ob Glastüren-Lieferant Schuld an Unfall in Pasching hat.

Faltglastür brach beim Öffnen der Filiale. Die schwangere Verkäuferin Aldina Z. wurde schwer verletzt. Bild: Kerschi

Rund eine Viertelstunde dauerte gestern am Bezirksgericht Traun der Prozess gegen einen Glastechnik-Unternehmer, der nach dem tragischen Unfall in der PlusCity wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt worden war. Wie berichtet stürzte damals, am 16. Februar eine Glastür auf die schwangere Verkäuferin Aldina Z., die den Laden der Einrichtungsfiliale öffnen wollte. Die 27-Jährige erlitt Wirbelbrüche, wurde lebensbedrohlich verletzt, lag elf Tage lang im Koma – und brachte wie durch ein Wunder später eine gesunde Tochter zur Welt.

Die Verhandlung in Traun endete mit einem sogenannten Unzuständigkeitsurteil – der Fall fällt nun voraussichtlich in die Kompetenz des Landesgerichts Linz. Der Grund: Staatsanwältin Lena Höpfl dehnte überraschend die Anklage gegen den 53-jährigen Geschäftsführer aus und warf ihm auf einmal "grobe Fahrlässigkeit" vor.

Belastendes Gutachten

Im Fall einer Verurteilung würden dem Beschuldigten demnach nicht bis zu sechs Monate, sondern bis zu zwei Jahre Haft drohen – und darüber muss "eine Etage höher" das Landesgericht entscheiden. Die Anklage basiert auf einem technischen Gutachten. In diesem ist von Mängeln bei der Tragsicherheit der Faltglastüren-Konstruktion die Rede. Demnach waren die Klemmleisten für die Glaselemente zu schwach dimensioniert, wichtige Bauteile seien nicht gesichert gewesen. Letztendlich seien es Verunreinigungen im Schiebesystem gewesen, die die Glastür beim Öffnen blockierten. Ein etwas festeres Anziehen führte zum Bruch der Scheibe.

Dem Unternehmer wird außerdem vorgeworfen, dem Auftraggeber keine Anleitungen zur Wartung der eigens für die PlusCity angefertigten Faltglastüren-Konstruktion mitgeliefert zu haben. "Wartungen waren nicht Aufgabe meines Mandanten. Das war vertraglich nicht vereinbart", sagt Strafverteidiger Josef Weixelbaum. Der Unternehmer habe die Tür geliefert und installiert. "Die Konstruktion war vier Jahre lang gebrauchstauglich." Die plötzliche Ausdehnung der Anklage sei "rechtsstaatlich unerträglich", kritisierte Weixelbaum. Für die Schwerverletzte, die sich derzeit in Bosnien befindet, engagiert sich Opferanwalt Philipp Summereder. Er hat beim Zivilgericht eine Klage eingebracht und fordert 180.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld. "Meine Mandantin braucht keinen Rollstuhl mehr. Es ist aber fraglich, ob sie aufgrund der schweren Verletzungen je wieder arbeitsfähig sein wird", sagte der Anwalt. (staro)

