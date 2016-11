Glasplatten stürzten auf Schwangere: Prozess beginnt

PASCHING/TRAUN. Verkäuferin beim Ladenöffnen von Glastür getroffen: Chef der Firma, die die Glasplatten installierte, steht heute vor Gericht.

Aldina Z. mit ihrem Ehemann und der Tochter Amina Bild: Natascha Wiedner

Der schwere Arbeitsunfall in der PlusCity in Pasching, bei der eine werdende Mutter von Glasteilen einer herabstürzenden Tür getroffen und lebensbedrohlich verletzt wurde, hat heute ein gerichtliches Nachspiel am Bezirksgericht Traun.

Der Geschäftsführer jener niederösterreichischen Firma, die die Glastür-Konstruktion lieferte und einbaute, muss sich wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verantworten. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Linz beantragt, eine Geldstrafe aufgrund des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes gegen das Unternehmen zu verhängen. Dieser Aspekt hat strafrechtlich gesehen einen Seltenheitswert. Der Vorwurf basiert auf einem technischen Gutachten, wonach die Aufhängung für die schwere Glastür nicht ausreichend dimensioniert gewesen sein soll.

Ein "kleines Wunder"

Als "kleines Wunder" bezeichneten es die Ärzte des Neuromed Campus in Linz, dass die 27-jährige, damals im siebten Monat schwangere Verkäuferin Aldina Z. den schweren Unfall nicht nur ohne Folgeschäden überlebte, sondern im Mai sogar eine gesunde Tochter zur Welt brachte.

Die stellvertretende Filialleiterin eines Einrichtungshauses in der PlusCity wollte am 16. Februar das Geschäft aufsperren. Der Laden war mit einer sechs Meter hohen Glasfalttür verschlossen. Beim Versuch, diese zu öffnen, sprangen einige Scheiben aus der Schiene, stürzten zu Boden und trafen die junge Frau. Die 27-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und Wirbelsäulenverletzungen und befand sich elf Tage lang im künstlichen Tiefschlaf.

"Ich kann es gar nicht glauben, dass ich noch hier bin", sagte die junge Mutter nach der Geburt der kleinen Amina im Exklusiv-Interview mit den OÖNachrichten. An den Unfall selbst kann sie sich kaum noch erinnern. "Ich habe die ganze Zeit nur ‚Mein Baby, mein Baby!‘ geschrien. Dann bin ich bewusstlos geworden."

Ob in dem Prozess in Traun heute ein Urteil fallen wird, ist fraglich. Anstatt eines Schuldspruches wäre auch eine Diversion in Form einer Bußgeldzahlung möglich.

