"Give me please a little Money": Bankräuber geständig

ATZBACH. Ein 40-Jähriger, der am Mittwoch eine Bank in Atzbach (Bezirk Vöcklabruck) ausrauben wollte und nicht einmal eine Stunde nach seiner Flucht gefasst worden war, gab sich bei der Erstbefragung geständig.

Eine Diensthundestreife konnte den Verdächtigen fassen. Bild: (www.laumat.at)

Als Motiv gab er finanzielle Probleme an. Am Donnerstag wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Er hatte gegen Mittag mit einer Sturmhaube und einer Sonnenbrille maskiert die Bankfiliale Atzbach betreten. Nachrichten.at berichtete von der Fahndung. Dann zückte er ein 15 Zentimeter langes Plastikröhrchen, indem ein Schrauben steckte, und bat den Bankangestellten mit den Worten "Give me please a little Money" Bargeld.

Das ließ sich der Bankangestellte nicht gefallen. Er weigerte sich, dem Mann das geforderte Geld zu übergeben und alarmierte einen Kollegen im Raum nebenan. Der 40-Jährige Bankräuber ergriff daraufhin die Flucht mit einem Fahrrad. Nicht einmal eine Stunde später wurde er bereits gefasst und zeigte sich geständig.

Er sagte den Beamten bei seiner Erstbefragung, wo er bei der Flucht die Tatwaffe und Teile seiner Bekleidung versteckt hatte.

