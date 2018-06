Gilgenberger Maler stellt in Paris aus

Es war bereits die dritte internationale Ausstellung für Künstler Franz Kern.

Franz Kern, Künstler und ehemaliger Leiter der Fahrschule Kern Bild: privat

Nachdem Franz Kern seine Kunst bereits in Barcelona und London zur Schau stellte, reiste der Gilgenberger (Bezirk Braunau) mit zwei seiner Werke erst kürzlich nach Paris. Als Mitglied des Kulturvereins KitzArt wurde er zu einer renommierten Kunstmesse, die im „Carrousel du Louvre“ stattfand, eingeladen. Anlass war die von ArtShopping gefeierte 22. Ausgabe des internationalen Treffens der zugänglichen zeitgenössischen Kunst. Zugegen waren 700 Künstler und etwa 30.000 Besucher. Mit im Gepäck hatte Kern zwei Porträts, eine Neuinterpretation von Mona Lisa und eine von Jesus.

Porträts seien ein Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens. Meist großformatige, bis zu 2,50 Meter breite und 1,50 Meter hohe Werke, wie Kern betont. Dabei verwendet er gerne Tusche, Aquarell- oder Acrylfarben. Zur Kunst ist der 67-Jährige in der Pension gekommen. Anfangs versuchte er sich an Pferde-Polo-Bildern. Als er damit an einem Wettbewerb in Wien teilnahm und diesen gewann, „ist der Verein KitzArt vor eineinhalb Jahren auf mich aufmerksam geworden. Für mich hat sich dadurch eine neue Welt eröffnet“.

Ein Lieblingsmotiv von Kern sind nicht nur Polo-Spiele, sondern auch Autos, eine Leidenschaft, die wohl seinem früheren Beruf geschuldet ist. Zu seiner Zeit als Fahrschulleiter gab er Unterrichtseinheiten, in denen er live auf Flipcharts oder via Overhead-Projektoren Karikaturen zeichnete. „Das war jedes Mal eine kleine Show für die Schüler. Da gab’s kein Tuscheln oder Schwätzen“, erinnert sich Kern, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule.

Außer für den Unterricht griff er aber selten zu Stift und Papier. „Mit Gemäldemalen hatte ich damals noch nicht viel am Hut.“ Als er sich aber später daran versuchte, gelang es ihm auf Anhieb. Sein Atelier hat er bei sich zuhause in Gilgenberg, wo er auch des Öfteren Kurse für Kleingruppen von bis zu vier Personen abhält. An Tagen des offenen Ateliers zeigt er seine Werke, Abnehmer finden sich quer durch Österreich, „von Wien bis Vorarlberg“.

