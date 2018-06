Gezielte Hacker-Attacken auf OÖN-Seite nachrichten.at

LINZ. Wegen "bot"-Angriffen waren die OÖN-Server stark überlastet

Seit einigen Tagen ist nachrichten.at, die Online-Plattform der Oberösterreichischen Nachrichten, die Zielscheibe einer massiven Hacker-Attacke. Die Folge für die Leserinnen und Leser: Das Aufrufen der Seite verläuft zeitweise sehr langsam oder ist gar nicht möglich.

Unsere IT-Spezialisten arbeiten an einer Lösung des Problems und bitten um Verständnis, wenn es auch in den kommenden Tagen zu Schwierigkeiten kommen sollte. Bei dem Hacker-Angriff handelt es sich um eine sogenannte "Denial of Service"-Attacke. Dabei rufen Computernetzwerke (sogenannte "Bot"-Netze) die Seite nachrichten.at so oft und in so einer Intensität auf, dass es zu einer massiven Server-Überlastungen kommt. Die Folge ist, dass unsere Leser quasi im Datenstau stehen und nicht oder nur sehr langsam ans Ziel kommen.

Ein Hacker-Angriff am Freitag konnte anhand der IP-Adressen einem russischen Computer-Netzwerk zugeordnet werden. Diese Woche stammten die IP-Adressen, von denen die Aufrufe erfolgten, aus verschiedenen internationalen Regionen, von Jakarta bis Frankreich.

Die OÖNachrichten behalten sich sämtliche rechtlichen Schritte vor. Hacker-Attacken werden in Österreich strafrechtlich geahndet. Für die Störung der Funktionsfähigkeit von Computersystemen sieht das Gesetz Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren Gefängnis vor.

