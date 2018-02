Gesundheits- und Krankenpflege wird akademisch

LINZ. 340 Studienplätze in fünf Regionen: Im Herbst startet an der Fachhochschule "Gesundheitsberufe Oberösterreich" ein neuer Bachelor-Studiengang.

Das Studium "Gesundheits- und Krankenpflege" wird an fünf Standorten mit korrespondierenden Lehrkrankenhäusern und Praxisstandorten angeboten. Die Praxiszeit macht 51 Prozent des gesamten Studiums aus. Studenten können die sechs Semester lange Ausbildung in Ried, Linz, Steyr, Vöcklabruck und Wels absolvieren. Der erste Studiengang startet am 17. September, 130 Bewerbungen sind bereits eingegangen. Die Anmeldefrist läuft noch bis 31. März.

"In anderen Bundesländern wird diese Ausbildung bereits angeboten, einzigartig ist in Oberösterreich aber, dass sich die Krankenhäuser daran direkt beteiligen", sagt Studiengangsleiterin Heide Jackel. Auslandspraktika sind im Studienplan ebenso vorgesehen, wie die aktive Mitarbeit an Forschungsprojekten. (geg)

Bewerbungen ausschließlich online: obs.fh-gesundheitsberufe.at

