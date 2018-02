Gestürzte Frau holte Hilfe über soziale Medien

Artikel 20. Februar 2018 - 07:14 Uhr

Braunau: Frontalkollision forderte zwei Verletzte BRAUNAU. Bei einer Frontalkollision auf der B148 sind Dienstag Früh die zwei Lenker verletzt worden.

Wenige Stunden nach Sohn starb auch sein Vater WALDKIRCHEN. Familientragödie in Wesenufer in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen: Feuerwehrkommandant ...

Nach Mord an Mutter: Tatverdächtiger schwamm durch den eiskalten Inn POLLING/MALCHING. 28-Jähriger wollte Tat vertuschen und als Unfall tarnen.

Unfall auf Schneefahrbahn: 22-Jährige verletzt GERETSBERG. Eine 22-Jährige aus Handenberg geriet am Dienstag kurz vor sieben Uhr am Morgen in Geretsberg ...