"Gemeindemitarbeiter" schloss für Unternehmer falsche Verträge ab

GALLNEUKIRCHEN. Einen Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro hat ein Betrüger in Gallneukirchen angerichtet. Der 54-Jährige gab sich sich als Gemeindemitarbeiter aus und bot Unternehmern günstige Internetvernetzungen an. Tatsächlich vermittelte er aber teure 10-Jahres-Verträge.

Der Mann aus Holzhausen, der dem Vernehmen nach selbst mehrere Unternehmen besitzen soll, besuchte in der Zeit zwischen August und November der vergangenen Jahres persönlich mehrere Unternehmer in der Gegend. Der selbsternannte "Gemeindemitarbeiter" gab an, im Auftrag der Gemeinde örtlich ansässige Firmen um einen geringfügigen Betrag im Internet vernetzen zu wollen.

Alleine in Gallneukirchen stimmten laut Auskunft der Polzei vom Donnerstag fünf Unternehmer zu. Wie sich wenig später herausstellen sollte, zu ihrem Nachteil: Der angebliche Gemeindemitarbeiter hatte für sie anstatt der angepriesenen günstigen Varianten teure 10-Jahres-Verträge auf einem Internetportal um je 1000 Euro vermittelt. Insgesamt entstand also ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Betrüger auch in weiteren Gemeinden sein Unwesen getrieben hat und so weiterer Schaden entstanden ist.

