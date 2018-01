Gemeindeaufsicht: „FP muss sich entscheiden, ob sie zu den Zudeckern gehört“

LINZ. Am Donnerstag werden SP und Grüne im Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Causa Gemeindeaufsicht und mutmaßlich manipulierten Prüfberichten beantragen.

Wurden kritische Passagen der Beamten der Gemeindeaufsicht des Landes Oberösterreich durch politische Interventionen umformuliert oder gar gestrichen, um Bürgermeister der VP in Schutz zu nehmen? Das Ergebnis der jüngsten Sonderprüfung des Landesrechnungshofes zu den Verwaltungsmissständen in St. Wolfgang und zum „System Gemeindeaufsicht“ lässt für SP und Grünen diesen Schluss zu. Um die Causa aufzuklären, unterzeichneten am Dienstag SP-Landtagsklubchef Christian Makor und Maria Buchmayr, die Landessprecherin der Grünen einen gemeinsamen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Landtag. Der Antrag soll am Donnerstag im Landtag behandelt werden.

„Noch nie sind unsägliche politische Vorgänge im Land so schonungslos offengelegt worden. Wir erleben durch den Rechnungshofbericht erstmals die Offenbarung eines lange praktizierten Systems“, sagte Buchmayr bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Rot und Grün. Offenbar bestehe ein „System der Unverfrorenheit und Willkür, dem Seilschaften und Parteiinteressen wichtiger sind als jene der Steuerzahler“.

Der im Raum stehende „Vorwurf des parteipolitischen Missbrauchs zum Vorteil der VP durch VP-Landesrat Max Hiegelsberger kann nur durch durch eine Untersuchungskommission (so heißt der „U-Ausschuss“ im oberösterreichischen Landtag, Anm.) geklärt werden“, sagte Makor. Schließlich habe der Landesrat noch vor einem Jahr im Landtag behauptet, es habe von ihm „keinerlei politische Einflussnahme in irgendeinen Prüfbericht gegeben.“ Dies sei aber durch die Ergebnisse des Landesrechnungshof widerlegt worden, so Makor.

Geht es nach SP und Grünen, soll im U-Ausschuss des Landtages geklärt werden, „inwieweit die Prüfer der Gemeindeaufsicht unbeeinflusst handeln können“ und ob es „sachlich nicht gerechtfertigte Weisungen“ von zuständigen (oder gar unzuständigen) Regierungsmitgliedern gab. Zudem solle geklärt werden, wer die „Verantwortung für Korrekturen von Kontrollberichten“ bis zur endgültigen Übermittlung an die jeweilige Gemeinde trage und „welche Prüfungs- und Dokumentationsstandards angewendet werden“.

Der Vorteil des U-Ausschusses sei, dass die zur Befragung eingeladenen Politiker und Landesbediensteten unter Wahrheitspflicht stünden, so Buchmayr und Makor.

Doch ob der Antrag eine Mehrheit findet, sei fraglich. Denn die VP „blockt klar ab“. Die FP müsse sich nun „entscheiden, ob sie zu den Aufklärern oder zu den Zudeckern gehört“, also für die Einrichtung der Untersuchungskommission stimme oder diesen „aus Koalitionsräson“ ablehne.

Anders als im Nationalrat auf Bundesebene, wo seit 2014 ein Viertel der Abgeordneten einen U-Ausschuss einrichten kann, ist dies im oberösterreichischen Landtag kein Minderheiten- sondern ein Mehrheitsrecht. Um eine Untersuchungskommission einzurichten, ist daher die Zustimmung von 29 der 56 Abgeordneten nötig. SP und Grüne haben zusammen aber nur 17 Stimmen. „Wir wollen eine starke Achse bilden“, beteuerten Rote und Grüne bei der Pressekonferenz.

In der Causa manipulierte Prüfberichte und insbesondere auch die Verwaltungsmissstände in St. Wolfgang ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien, nachdem einer der Prüfer der IKD (die zuständige Direktion Inneres und Kommunales im Amt der oö. Landesregierung) Anzeige erstattet hatte. Wie ein Sprecher der Justiz mitteilte, werden die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Untreue geprüft. Das Verfahren wird gegen elf Beschuldigte geführt. Um wen es sich handelt, darüber gibt es nur Spekulationen. Denn anders als im Fall der Linzer Aktenaffäre, in der u.a. gegen Bürgermeister Klaus Luger von der SP ermittelt wird, hat die WKStA bisher keine Namen von Beschuldigten bestätigt.

