Geld aus Opferstöcken gefischt: Haftstrafe für Profi-Dieb

LINZ. Mit einer aus Draht und Leukoplast bebastelten „Angel“ stahl ein Pole bis zu 100.000 Euro aus Opferstöcken in Kirchen und Pfarren. Am Montag wurde er verurteilt.

Der Angeklagte ist der „Chef“ einer polnischen Bande, die auf das Plündern von Opferstöcken spezialisiert war. Der 52-Jährige soll seine Komplizen gar „angelernt“ haben, damit auch sie diese „Kunst“ beherrschten. Dem Mann, der bereits fünf Mal einschlägig vorbestraft ist, wird ein Schaden von mindestens 78.000 Euro vorgeworfen. 8000 bis 11.000 Euro soll er selbst erbeutet haben, den Rest kassierte er in Form einer 70-prozentigen „Beteiligung“ von einem Mittäter, den er zunächst eingeschult und schließlich gezielt von Pfarre zu Pfarre geschickt hatte.

Schwer belastet wurde der Angeklagte von diesem Komplizen, der bereits im Vorfeld zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war und der ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Der ehemalige Mittäter sagte in diesem Prozess als Zeuge aus - und konnte sich plötzlich nicht mehr an das Gesicht des Bandenchefs erinnern: „Der Herr, der hinter mir sitzt, ist mir total unbekannt.“ Offenbar saß ihm die Angst im Nacken, wie auch das Gericht letztendlich vermutete.

Der Angeklagte behauptete, den Zeugen sehr wohl zu kennen, aber nur vielleicht „fünf bis zehn Mal“ mit ihm gemeinsam Opferstöcke geleert zu haben. Dass ihn der Mann derart massiv belaste, sei klar, denn: „Er hat hat ein Alkoholproblem und er ist ein alter Dieb, ist in Polen schon 15 Jahre im Gefängnis gesessen.“ Die Vorsitzende des Schöffensenats hielt ihm daraufhin seine eigenen Vorstrafen vor.

„So professionell die Diebstähle begangen wurden, so unprofessionell war das Verhalten in der Verhandlung. So patschert wie heute sind wir bei Gericht selten angelogen worden“, sagte Staatsanwalt Philip Christl.

Die Polizei kam den Polen auf die Schliche, weil die Pfarre Perg an die Ermittler herangetreten war. Dass immer wieder Geld aus Opferstocken gestohlen wurde, fiel mit der Zeit auf. Der Pole konnte am 9. März festgenommen werden. Er und mehrere Mittäter dürften in ganz Österreich unterwegs gewesen sein.

Das Urteil fiel nach rund 20 Minuten Beratung: Zweieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung. Der Angeklagte nahm die Entscheidung an und verzichtete auf Rechtsmittel: rechtskräftig.

