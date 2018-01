Geld aus Notschlafstelle gestohlen: Dieb geschnappt

GMUNDEN. Ein 18-jähriger Gmundner stahl Bargeld, Wertgutscheine und Kameras aus den Räumlichkeiten einer Notschlafstelle. Als ihn die Polizei schnappte, ging er auf die Beamten los.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Bild: vowe

Die erste Tat beging der Jugendliche in der Nacht zum 29. Dezember, zwei Tage später stahl er aus einem vor der Notschlafstelle abgestellten Auto eine Handkasse und wiederum Wertgutscheine. Mit dem gestohlenen Geld finanzierte er seinen Drogenkonsum und ging in Lokale feiern.

Nach einem Hinweis konnte ihn die Polizei rasch ausforschen. In der Silvesternacht wurde der 18-Jährige von der Stadtpolizei Gmunden einer Kontrolle unterzogen. Dabei ging er auf die Beamten mit den Fäusten los. Er wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, ihn die in Justizanstalt Wels zu bringen.

