Geisterfahrer nach 25 Kilometer auf der A1 gestoppt

Was also spricht gegen eine österreichische Version des deutschen Flensburg-Systems? Das ist am gerechteten. Wer Mist baut kriegt Minuspunkte und ab einem gewissen Level ist der Lappen für eine Weile weg.



Bitte um Erklärung. Ich habe überhaupt keine Angst, dass ich da Probleme bekommen könnte. Ich bin aber dagegen, dass man selektiv gegen eine Gruppe (welche auch immer) argumentiert wegen eines Anlassfalles.



Hier war ein etwas verwirrter Älterer, da war es ein bekiffter Junger der statt 30 halt 70 gefahren ist, dort ein 21jähriger der bei einer 70er-Zone 140 drauf hatte und den Polizisten sagte, sie sollen sich doch nicht so anstellen.



Alles dasselbe, und gleiches Recht für alle.