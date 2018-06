Geburtstagsfest mit Prominenz und Kabarett

LAMBACH. Die Katholische Männerbewegung (KMB) feiert ihren 70. Geburtstag an ihrem Gründungsort.

Ein historisches Plakat der 1948 gegründeten Katholischen Männerbewegung Bild: KMB

Zum runden Jubiläum kehrt die kirchliche Laienorganisation an ihren Ursprung zurück: Dort, wo 1948 der Grundstein für die Katholische Männerbewegung (KMB) gelegt wurde, feiert sie am Samstag ihren 70. Geburtstag: im Benediktinerstift Lambach.

Paul Zulehner, einer der bekanntesten Religionsexperten Europas und bekannt für starke Aussagen, wird um 13.30 Uhr ein Impulsreferat halten und den Workshop "Zukunft der Kirche" leiten . Nach den Workshops sowie Spiel und Spaß am Nachmittag findet um 18 Uhr ein Gottesdienst statt. 500 Gäste aus ganz Österreich werden erwartet, darunter auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Nach dem Festakt unterhalten die oberösterreichischen Kabarettisten Günther Lainer und Ernst Aigner mit einem "Männerkabarett".

Bekannt wurde die KMB mit ihrer entwicklungspolitischen Aktion "Sei so frei". Damit werden seit 1961 die Lebensbedingungen von Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unabhängig von ihrer religiösen, ethnischen und politischen Zugehörigkeit verbessert. "Unter Anwaltschaft verstehen wir, dass wir uns konsequent für die Armen, Benachteiligten, Schwachen und Unterdrückten einsetzen" – so fasst die KMB-Aktion einen ihrer Grundsätze zusammen.

Millionenhilfe für Dritte Welt

Vergangenes Jahr investierte "Sei so frei" rund fünf Millionen Euro in Hilfsprojekte, die dem Aufbau gerechterer Strukturen dienen. (rela)

