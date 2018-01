Gaspistole in Schule mitgebracht: 15-Jähriger vor Gericht

Es gibt einige Weg, jemanden wach zu rütteln. In so einem Fall einfach wegzuschauen und als Bubendummheit abzutun wäre sicher nicht zielführend. Nun liegt es am Richter, jenem jungen Staatsbürger klar zu machen, wie ein Mensch zu denken und handeln hat, der in nur einem Jahr das Wahlrecht ausüben darf und somit die Zukunft indirekt mitgestalten soll.