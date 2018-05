Ganz Natternbach trauert nach Mofa-Unfall um David

NATTERNBACH. Der 16-jährige Lehrling prallte mit dem Mofa gegen einen Mast und starb – Freunde und Kollegen sind fassungslos.

Freunde stellten an der Unfallstelle in der Ortschaft Tal Kerzen auf. Bild: www.laumat.at

Nach dem tragischen Tod des 16-jährigen David ist die Trauer in seiner Heimatgemeinde Natternbach (Bezirk Grieskirchen) groß. "Wir alle stehen unter Schock", sagt Amtsleiter Siegfried Sageder. Die Gemeinde fühle mit der Familie, die in Natternbach einen großen Betrieb führt: "Die Familie ist hier gut bekannt und beliebt. Es ist das Schlimmste, wenn das eigene Kind stirbt."

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr. Der Lehrling war auf dem Weg vom Freibad nach Hause. Unweit von seinem Elternhaus geriet er auf dem Güterweg Tal plötzlich auf das rechte Straßenbankett. Das Motorfahrrad schleuderte, der Lenker kam von der Straße ab und prallte gegen einen Telefonmast neben der Straße.

"Einfach ein netter Kerl"

Für David kam jede Hilfe zu spät. Die Versuche von Rettungssanitätern und des Notarztes, den Schwerverletzten zu reanimieren, blieben ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle. Auch seine Eltern, die herbeigelaufen waren, konnten ihrem Sohn nicht mehr helfen. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

In seiner Freizeit war der Lehrling als Tormann bei der Union Natternbach aktiv. "Er war ein angenehmer Bursch, einfach ein netter Kerl", sagt Sektionsleiter Stephan Humberger. Die Betroffenheit sei in der 2400-Einwohner-Gemeinde groß: "Hier kennt jeder jeden. Es ist so tragisch. Wir sind alle fassungslos."

Zweiter Todesfall in Firma

Auch in der Arbeit sind Kollegen und Vorgesetzte erschüttert. Der 16-Jährige machte in der Stallbautechnikfirma Schauer-Agrotonic in Prambachkirchen eine Lehre zum Technischen Zeichner. "Er hat sich sehr für die Technik interessiert", sagt sein Ausbildner Bernhard Obermayr. "Er war sehr engagiert und wäre ein perfekter Mitarbeiter geworden."

Zum Gedenken an David wurden am Eingang Kerzen aufgestellt. Die schwarze Fahne hängt schon länger.

Für den Betrieb ist es der zweite Todesfall binnen weniger Tage: Auch jener 47-Jährige, der am Montag in Waizenkirchen beim Entfernen eines Vogelnestes vom Dach stürzte und starb, arbeitete in der Firma.

