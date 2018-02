Gadringer: "Bin für ein generelles Rauchverbot"

PRAM. Kein Ende der Debatte um das Rauchen in der Mehrzweckhalle in Pram, in der auch die Neue Mittelschule ihre Turnstunden abhält.

Bild: APA

Der Pramer SP-Chef Herbert Gadringer, der mit FP-Obmann Markus Mayr das von Bürgermeisterin Katharina Zauner (VP) verhängte Rauchverbot zu Fall gebracht hatte, betonte gestern, dass ihm ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie – so wie es für Mai 2018 geplant gewesen wäre – am liebsten wäre. Spätestens dann wäre auch die Raucherlaubnis in der Pramer Halle gefallen.

Die schwarz-blaue Bundesregierung will das Rauchverbot aber bekanntlich wieder aufheben. Was soll dann in Pram passieren? "Da müssen wir uns zusammensitzen und mit den Vereinen sprechen", sagt Gadringer. Soll die Gemeinde dennoch ein Rauchverbot in der Mehrzweckhalle beschließen? "Da will ich dem Gemeinderat nicht vorgreifen". Die ursprüngliche Intention des blau-roten Antrags sei aber gewesen, das Rauchen zunächst nur für die Ballsaison 2017/18 wieder zu erlauben.

Im Übrigen sei er am Montag nach jenem Ball, bei dem geraucht wurde, in der Halle gewesen: "Da hat man nichts mehr gerochen." Das Volksbegehren für ein Rauchverbot werde er nicht unterschreiben. "Raucher werden ja schon wie Aussätzige behandelt."

