"Für mich war das ein Mordversuch"

LINZ. Ein Jäger stellte Radfahrern eine potenziell tödliche Drahtfalle im Wald. An diesem Extrembeispiel entzündet sich die Debatte um die Mountainbiker in den Wäldern erneut.

Ist die Natur für alle da? Solange man zu Fuß geht, sind auch private Wälder zugänglich. Fahrradfahrer müssen aber meist draußen bleiben. Bild: privat

Es war eine perfide Konstruktion, die ein 47 Jahre alter Waidmann in Neukirchen an der Enknach zwischen zwei Bäumen installiert hatte. In einer Höhe von 1,7 Metern spannte er einen etwa einen Millimeter dicken Draht. Eine aufmerksame Radfahrerin entdeckte die Drahtfalle und verständigte die Polizei. Der Jäger wurde ausgeforscht. In seinen Einvernahmen gab er an, dass er bereits des Öfteren bei der Jagdausübung durch Mountainbiker gestört worden sei. Diesem Treiben habe er Einhalt gebieten wollen. Er wurde wegen "Gefährdung der körperlichen Sicherheit" angezeigt.

"Für mich war das ein Mordversuch", sagt Herbert Schöttl, Mountainbike-Referent bei den Naturfreunden. Wäre ein Radfahrer mit Schwung gegen die in Kopfhöhe montierte Falle gefahren, "es hätte ihm wahrscheinlich den Kopf abgerissen", vermutet Schöttl. Die Falle sei aber kein Einzelfall: "Immer wieder tauchen solche Drahtkonstruktionen oder Nagelbretter im Wald auf", berichtet er.

Die Drahtfalle sei der vorläufige traurige Höhepunkt eines seit Jahren schwelenden Konflikts. Mountainbiker würden ihre Sport gerne auf allen Forststraßen ausüben dürfen. Sie verlangen freien Zugang zum Wald, wie ihn das Forstgesetz für Fußgänger bereits seit dem Jahr 1976 vorsieht. Radfahrer sind von dieser Regelung ausgenommen. Nur wenn der Grundeigentümer zustimmt, darf auf seinem Besitz geradelt werden.

Für Stefan Szücs, Jurist in der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer, sind die Radfahrer vor allem eine Haftungsfrage: "Der Besitzer einer Straße oder eines Weges ist haftpflichtig." Er rät jedem Eigentümer, der seine Wege auch als Radweg freigibt, die Haftung an einen Dritten, beispielsweise die Gemeinde, abzugeben.

Auch im Landesjagdverband spricht man sich gegen eine generelle Freigabe aus: "Das ist eine extremistische Forderung. Wenn viele Mountainbiker unterwegs sind, ist das schlecht für das Wild und seine Lebensbedingungen", sagt Jagdverbands-Geschäftsführer Christopher Böck. Er plädiert für einvernehmliche Lösungen: "Es würden sich sicher mehr Mountainbikestrecken finden lassen, wenn wir es mit allen Interessengruppen gemeinsam versuchen." Dass ein Waidmann mit der Falle nun zur Selbstjustiz gegriffen hat, ist für Böck aber "schlicht unerträglich".

Dietmar Gruber, Gründer des Vereins Upmove, kämpft seit Jahren für einen frei zugänglichen Wald für alle Radsportler. Er würde in Österreich gerne dasselbe Modell wie in Bayern umsetzen. Dort sind prinzipiell alle Wege auch für Radfahrer zugänglich. Nur auf manchen Wegen wird, wenn "triftige Gründe" vorliegen, ein Verbot erlassen.

Dass Interessenvertretungen wie die Landwirtschaftskammer auf Haftungsfragen verweisen, ist für Gruber lediglich eine juristische Nebelgranate: "Wenn man eine offizielle Mountainbikestrecke einrichtet, übernimmt das Land die Versicherung. Die deckt sogar grobe Fahrlässigkeit ab", sagt er.

Strecken in OÖ

Auf biken.at sind alle offiziellen Mountainbikestrecken im Mühlviertel, im Nationalpark Kalkalpen und im Salzkammergut zu finden und mit vielen Detailinformationen abrufbar.

Mühlviertel: 11 Strecken (700 Kilometer)

Nationalpark Kalkalpen: 23 Strecken (500 Kilometer)

Salzkammergut: 70 Strecken (1450 Kilometer).

Wer auf einem nicht freigegebenen Forstweg radelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und muss mit bis zu 730 Euro Geldstrafe rechnen.

