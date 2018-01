Fünf Verletzte bei schwerem Unfall im Mühlviertel

WARTBERG/AIST. Zu einem schwerem Unfall kam es am Montag Vormittag in Wartberg/Aist (Bezirk Freistadt). Nach ersten Informationen wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Insgesamt vier Autos waren beteiligt, darunter ein Rettungsauto.

Der Unfall passierte gegen 11 Uhr auf der B123 in Wartberg ob er Aist. Über den genauen Unfallhergang gibt es noch keine Informationen, es dürften zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander geprallt sein. Insgesamt sind vier Autos beteiligt, darunter ein Auto des Roten Kreuzes. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Eine 80-Jährige Frau aus Pregarten wurden mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 in die Linzer Kepler-Uni-Klinik geflogen. Ihr Gatte, der eines der Unfallfahrzeuge lenkte, wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in das UKH nach Linz transportiert. Drei weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehren aus Pregarten und Wartberg waren zu Mittag noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

