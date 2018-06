Fünf Tipps für perfekte Tage beim Ruderweltcup

OTTENSHEIM. Feuern Sie die Ruder-Elite in Ottensheim an.

Die Ruder-Elite in Ottensheim Bild: gepa

950 Athleten aus 50 Nationen – auf der Regattastrecke in Ottensheim legen sich Sportler, Organisatoren und Besucher beim von den OÖNachrichten präsentierten Ruder-Weltcup ordentlich in die Riemen. Kein Wunder, handelt es sich doch dabei um die Generalprobe für die WM im kommenden Jahr. Fünf Tipps für ein perfektes Final-Wochenende:

1. Die besten Plätze: Entlang der zwei Kilometer langen Regatta-Strecke kann man wunderbar promenieren und die Sportler anfeuern. Die besten Plätze sind beim neuen Bundesleistungszentrum. Eine extra aufgebaute Tribüne bietet 1000 Fans Platz. Wer hier sitzt, erlebt hautnah die Zieleinläufe.

2. Sport und Musik: Während sich die Sportler auf dem Wasser heiße Rennen liefern, gibt es für die Zuseher ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Heute spielt Jazzic, am Sonntag der Ottensheimer Musikverein. Zudem verwöhnt die BioRegion Mühlviertel mit regionalen Schmankerln. Speckknödel, Gemüsecurry, Käsegriller und verschiedene Mehlspeisen – das alles und noch viel mehr gibt es auf dem kulinarischen Weltcup-Marktplatz beim Weltcup. Das Pflicht-Menü sollte der Ruder-Fitnessteller 2018 sein. So kommen auch Zuseher in den Genuss einer "Sportlermahlzeit".

3. Rad statt Auto: Wer die Möglichkeit hat, mit dem Rad zu kommen, sollte dies auch tun. In dem wunderbaren Naherholungsgebiet macht das in die Pedale treten unglaublich viel Spaß. Parktickets kosten acht Euro.

4. Feuerwerk: Das gibt es am Abend zu bestaunen. Im Hafenviertel bei der Fähre findet praktisch zeitgleich zum Ruder-Weltcup das Donaufest, das Ottensheimer Marktfest, statt. Beste Unterhaltung ist garantiert.

5. Fitness: Rudern ist laut Medizinern eine der gesündesten Sportarten. Es ist ein Sport, den man in der Natur betreiben kann; bei dem fast alle Muskeln beansprucht werden; bei dem man sich kaum verletzen kann; den man allein oder in Gruppen ausübt; durch den man Ausdauer und Kraft trainieren kann; bei dem man sich entspannen oder gehörig anstrengen kann; der sich für Wettkämpfe und fürs Vergnügen eignet. Oder zum Zuschauen.

