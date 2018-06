Fünf Jahre nach der Katastrophe: 373 Millionen Euro für den Hochwasserschutz

LINZ. Vor fünf Jahren, Anfang Juni 2013, suchte ein verheerendes Hochwasser Oberösterreich heim. Seitdem seien insgesamt 373 Millionen für insgesamt 650 Maßnahmen zum Hochwasserschutz ausgegeben worden, sagte der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FP).

Die Gemeinde Goldwörth wurde vom Hochwasser 2013 besonders schwer getroffen. Bild: Weihbold

In Maßnahmen wie Gefahrenzonenpläne zu erstellen, Absiedelungen und die Errichtung und Sanierung von Schutzbauten seien beinahe 296 Millionen Euro geflossen, weitere 76,6 Millionen Euro wurden im Bereich Wildbachverbauung aufgewendet, sagte Podgorschek. Dass sich die Hochwasserkatastrophe nun zum fünften Mal jährt, nahm er zum Anlass, um gemeinsam mit Thomas Kibler, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes, und Wolfgang Gasperl, Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung zu präsentieren, was seither in Sachen Hochwasserschutz geschehen ist. Von den 373 Millionen Euro übernahm der Bund mehr als 188 Millionen Euro, das Land rund 111 Millionen und die Gemeinden 73 Millionen Euro.

Die Hauptbaustelle ist derzeit das Eferdinger Becken, dafür stehen 250 Millionen Euro zur Verfügung. Bis auf Aschach nehmen alle Gemeinden teil. Einige, wie Pupping, haben sich nur für Teile der Maßnahmen entschieden. Neben dem aktiven Hochwasserschutz – wie der Bau von Dämmen und Mauern – wird auch der passive gefördert, also Absiedelungen um Überlaufbecken zu schaffen. „Diese Überflutungsgebiete braucht es“, sagt Podgorschek. „Die Natur rächt sich, wenn man ihr keinen Raum lässt.“

Insgesamt 155 Häuser sind betroffen, davon haben 79 Eigentümer eine Absiedelung in Betracht gezogen, 73 haben bereits unterschrieben. „Niemand wird zur gezwungen zu gehen, aber es muss klar sein, dass dort keine Schutzmaßnahmen gefördert werden“, sagt Podgorschek, räumt aber ein: „Ich kann schon verstehen, dass jemand nicht sofort gehen will, wenn er an einem Ort sein Haus gebaut hat und seine Emotionen darin stecken.“

Im Ennser Stadtteil Enghagen haben 47 von 52 Hausbesitzern einer Absiedelung zugestimmt. Bereits fertig sind die Sanierung der Aistdämme (Bezirk Perg) und der Hochwasserschutz Gebersdorferbach in Bad Schallerbach und Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen). Noch in Bau befinden sich unter anderem das Rückhaltebecken Krems-Au in Nußbach und Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf), der Hochwasserschutz Obere Traun in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) und das Rückhaltebecken Gunzing (Bezirk Ried).

