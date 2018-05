Fünf Autos in Grieskirchen gestohlen - in Tschechien geschnappt

GRIESKIRCHEN/PRISOVICE. Zwei Polen, die am vergangenen Freitag fünf Autos aus einer Grieskirchner Werkstatt gestohlen haben sollen, konnten noch am selben Tag in Tschechien geschnappt werden.

Symbolfoto Bild: Wodicka

Die zwei Männer sind bereits in Haft, teilte die Polizei Oberösterreich am Dienstagnachmittag mit.

Sie werden beschuldigt, in den frühen Morgenstunden des 11. Mai in das Büro der Werkstatt eingebrochen zu sein. Darin sollen sie den Schlüsseltresor aufgebrochen und fünf Autoschlüssel herausgenommen haben.

Bevor sich die Diebe im Alter von 29 und 46 Jahren mit den Fahrzeugen aus dem Staub machten, stahlen sie noch fünf Kennzeichentafeln von geparkten Kundenfahrzeugen, eine Ölpumpe, eine Garnitur Neureifen, diverses Mechanikerwerkzeug und ein Kfz-Startgerät.

Schnell konnte ermittelt werden, dass die Pkw nach Tschechien überstellt worden sind. Mit Unterstützung der tschechischen Polizei konnten die Beamten aus Oberösterreich den 46-jährigen Täter noch am selben Nachmittag in Prisovice festnehmen. Er war mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs.

Wenig später wurde sein 29-jähriger Komplize in Prag angetroffen, ebenfalls in einem gestohlenen Auto. Einen weiteren Pkw, an dem noch die gestohlenen Kennzeichen montiert waren, entdeckten die Ermittler tags darauf im Bereich Svijany.

Europäische Haftbefehle wurden gegen die beiden Polen beantragt und seitens des Landesgerichts Wels bewilligt.

