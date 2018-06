Frühreife Früchtchen: Die Marillenernte hat begonnen

Der ungewöhnlich warme Frühling ließ die Marillen in Oberösterreich besonders süß und saftig werden.

Heap of ripe apricots Bild: colourbox (Reuters)

"Der warme Frühling hat das Obst in Oberösterreich früher reifen lassen – die Marillen sind auch süßer als üblich", sagt Maria-Theresia Wirtl, Leiterin von Genussland Oberösterreich.

Dass die Erntezeit heuer um zwei bis drei Wochen vorverlegt werden musste, kann auch Christa Gruber vom gleichnamigen Marillenhof in Niederneukirchen bestätigen. "Wir ernten bereits seit eineinhalb Wochen", sagt sie. Vier ihrer 16 Marillensorten seien bereits reif und aufgrund der sonnig-heißen Witterung im Mai auch besonders süß und saftig.

"Während der langen Trockenheit mussten wir aber fünf Wochen bewässern", sagt Gruber. Ohne diese Maßnahme würde die Ernte 2018 sehr mager ausfallen. "Dazu kommt, dass der starke Frost im Februar einen Schaden angerichtet hat."

Köstlicher Marmeladen-Tipp

Momentan sei davon aber nicht mehr viel zu merken. Im Gegenteil: Die Grubers haben in Niederneukirchen alle Hände voll zu tun. Nach der Ernte werden die Früchte nämlich verarbeitet und natürlich auch zu Marmelade verkocht.

"Mein Tipp für alle, die gerne einkochen: Nur die besonders reifen Früchte verwenden und vorher kosten. Denn es gibt erhebliche Geschmacksunterschiede zwischen den verschiedenen Sorten", rät Marmeladen-Expertin Christa Gruber. "Ich püriere die Früchte auch nicht, sondern schneide sie in besonders kleine Stückchen, bevor ich sie zwölf Minuten lange abkoche", verrät sie ihren Marillen-Trick.

Zudem würde es den Geschmack stören, wenn man Zitronensäure oder Rum beimengt. "Die Marille selbst ist so perfekt, dass sie außer Gelierzucker – ich verwende ihn im Verhältnis 1:2 – nichts braucht."

Marillen sind aber nicht nur eine wahre Gaumenfreude. Sie tun auch der Gesundheit gut. Der wichtigste Inhaltsstoff der Frucht ist das Beta-Carotin, das der Marille ihre Farbe gibt. Im menschlichen Körper wird es in Vitamin A umgewandelt. Außerdem noch in der Marille enthalten sind unter anderem Vitamin C, Eisen, Magnesium und Kalzium.

Marillen machen schön

Dieser gesunde Vitamin-Mix hilft dabei, Müdigkeit zu bekämpfen, die Haut jünger erstrahlen zu lassen, Asthma-Beschwerden zu lindern, die Schleimhäute zu stärken, die Stimmung und Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Die Marille hält also gesund – und macht obendrein auch schlank. Der Kaloriengehalt der kleinen Frucht ist besonders niedrig. Nur 43 Kilokalorien sind in 100 Gramm enthalten. Zum Vergleich: Bei der Banane sind es ziemlich genau doppelt soviel.

Blausäure im Kern

Nicht gegessen werden sollte der oftmals fälschlich als gesund angepriesene geschälte Kern der Marille. Die darin enthaltene giftige Blausäure kann zu gesundheitlichen Schädigungen führen, warnt die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema