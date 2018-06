Friseurin bestahl ihre Chefin jahrelang

BRAUNAU. Die 26-Jährige soll mehrere Zehntausend Euro gestohlen haben.

Eine 26-jährige Friseurin aus dem Bezirk Braunau stahl zum Nachteil ihrer Arbeitgeberin im Zeitraum von ca. März 2013 bis 19. Juni 2018 mehrere Zehntausend Euro aus der Kassenlade.

Die Verdächtige begann laut eigenen Angaben aus Geldsorgen infolge ihres Mutterschutzes im März 2013 in unbeobachteten Momenten Geld aus der Kassenlade des Friseurgeschäftes zu stehlen.

Dies setzte sich in den folgenden Jahren fort und wurde in der neuerlichen Karenz immer mehr. So fuhr die 26-Jährige regelmäßig auf Besuch ins Friseurgeschäft und nutzte diverse Ausreden, um an die Kassenlade zu gelangen während die anwesenden Kolleginnen im Geschäft arbeiteten.

Nachdem sich die Diebstähle häuften, wurden von den Friseurangestellten und der Inhaberin diesbezügliche Recherchen geführt und dabei erhärtete sich der Verdacht gegen die 26-Jährige. Nach umfangreichen Erhebungen der Polizei unter Zusammenarbeit mit den Friseurangestellten konnte die Verdächtige am 19. Juni 2018 nach einem neuerlichen Diebstahl im Friseurgeschäft unmittelbar nach der Tat von den Beamten vorläufig festgenommen werden.

Die Beschuldigte zeigte sich bei der Vernehmung in vollem Umfang geständig. Anzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls erfolgt an die Staatsanwaltschaft Ried/I.

