Friedenslicht auf Balkon löste Brand in Villa aus

MONDSEE. Auf dem Balkon einer Villa in Mondsee ist Sonntagmittag Feuer ausgebrochen. Der Brand griff rasch auf den Dachstuhl über. Alter und Bauweise des Gebäudes machten die Löscharbeiten schwierig.

Am Silvestertag gegen elf Uhr war der Brand in der historischen "Wendl-Villa“ in der Strindbergstraße ausgebrochen. Der Dachstuhl des dreigeschoßigen Mehrparteienhauses im Ortszentrum von Mondsee war vermutlich wegen eines auf einem Balkon abgestellten Friedenslichtes in einer Laterne in Brand geraten. Ein Passant machte eine Bewohnerin (75) auf die Flammen aufmerksam. Die 75-Jährige versuchte noch gemeinsam mit ihrem Bruder das Feuer zu löschen. Der Brand auf dem Balkon konnte gelöscht werden, doch gelangte das Feuer durch eine Holzverschalung bis zum Dachstuhl und setzte diesen in Brand.

Fünf Feuerwehren rückten mit mehr als hundert Helfern an, im Einsatz standen die Wehren aus Mondsee, St. Lorenz, Innerschwand, Hof und Vöcklamarkt.

Aufgrund der Bauweise und des Alters des Gebäudes stellten die Löscharbeiten eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte dar. Nach ersten Ermittlungen eines Brandsachverständigen konnten die Feuerwehren beginnen, das mehrlagige Dach Stück für Stück abzudecken, um an die Glutnester unter der Dachhaut zu gelangen. Um eine ausreichende Löschwasserversorgung zu gewährleisten, wurde vom Mondsee eine 500 Meter lange Zubringerleitung zum Einsatzort gelegt.

Verletzt wurde niemand, es wurden auch keine weiteren Gebäude bei dem Brand beschädigt. Die sieben Bewohner des betroffenen Hauses wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut und in Ersatzwohnungen untergebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Dr.-Franz-Müller-Straße zwischen 11:10 und 16:15 Uhr gesperrt werden.

Video: Brand in Mondseer Wendl-Villa

