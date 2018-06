"Freifahrt-Ausweise so bald wie möglich bestellen"

LINZ. OÖVV-Bestellsystem mit einigen Verbesserungen.

OÖVV-Chef Herbert Kubasta Bild: Alexander Schwarzl

Das Chaos im vergangenem Herbst, als viele Kinder und Jugendliche selbst Monate nach Schulbeginn immer noch ohne Freifahrt-Ausweis dastanden, soll sich heuer nicht wiederholen.

Bereits ab Montag können mehr als 100.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis zum 24. Lebensjahr) auf www.ooevv.at und per Papier-Antrag die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds (OÖVV) bestellen.

Kurz vor Schulbeginn im September gehen erfahrungsgemäß die meisten Bestellungen ein. "Wir appellieren an alle Schüler und Lehrlinge, dass sie ihre Freifahrten bald beantragen, um ihre Ausweise so früh wie möglich in Händen zu halten", sagte gestern Herbert Kubasta, OÖVV-Chef, bei einer Pressekonferenz in Linz.

Freie Öffi-Fahrt im ganzen Land

Damit heuer auch wirklich alles reibungslos funktioniert, hat der OÖVV sein Online-Bestellsystem verbessert: Erstmals ist es heuer für 90.000 Schüler und 10.000 Lehrlinge möglich, ihre aus dem Vorjahr gespeicherten Daten zu übernehmen, was viel Zeit bei der Eingabe spart. Das Ausweis-Foto kann nun auch mit mobilen Endgeräten aufgenommen, zugeschnitten und hochgeladen werden. Die Bezahlung ist neben Sofortüberweisung und Kreditkarte erstmalig über Vorkasse möglich, "das heißt, der Kunde erhält eine Zahlungsaufforderung zugeschickt", sagt Kubasta. Und das deutsche Bankkonto, das vergangenes Jahr Verwirrung auslöste, ist Geschichte. Der erforderliche Bestellcode ist für Lehrlinge ihre jeweilige Lehrvertragsnummer. Schüler erhalten den Code von ihrer Schule, weshalb deren Öffnungszeiten während der Ferien beachtet werden sollten.

Der Selbstbehalt für die streckenbezogene Freifahrt wird vom Gesetzgeber mit 19,60 Euro vorgeschrieben. Zwei Drittel der Schüler und Lehrlinge nutzen jedoch das "Jugendticket-Netz", mit dem sie für 69 Euro mit allen OÖVV-Linien ein Jahr lang im ganzen Land unterwegs sein können.

Die Freifahrt-Bestellung startet am Montag auf shop.ooevv.at

