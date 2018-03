Frauenzeitreise

Eine kleine feine Ausstellung zum Republikjubiläum wurde im Dienstleistungszentrum der Oö. Landesregierung eröffnet: eine Zeitreise durch 100 Jahre Frauenarbeit im Landesdienst.

Es ist eine Reise in Abgründe, von denen man kaum glauben möchte, dass sie vor 30 oder 40 Jahren noch möglich waren. Zwar wurden Frauen im Landesdienst nach dem Ersten Weltkrieg häufiger, aber der Zwangszölibat für Beamtinnen war immer noch da. Das Doppelverdienergesetz von 1933 führte für verheiratete Beamtinnen automatisch zum Verlust der Arbeit. Und die im Dienst verblieben, hatten es nicht leicht, wenn man die schriftlich vorgebrachte Beschwerde eines Klienten liest: "Was sind denn das für Zuständ’, dass ich mich von so einem Saumensch anschreien lassen muss." Eine Pragmatisierung, erfährt man, war für verheiratete Frauen bis in die 1980er Jahre noch nicht vorgesehen. Man liest Dienstverträge mit dem Vermerk, dass unkündbare Dienstverhältnisse bei Verehelichung wieder in kündbare rückverwandelt werden, und andere, fast unglaubliche Dokumente männlicher Arroganz. Die spätere Staatssekretärin Beatrix Eypeltauer wollte sich das nicht gefallen lassen: "Ich bin zum Leiter der Personalabteilung gegangen", liest man in der Ausstellung, "und der hat gesagt: Schaun S’, Frau Kollegin, lassen Sie sich scheiden, wir pragmatisieren Sie, und dann können Sie ja wieder heiraten." Darauf antwortete Frau Eypeltauer zwar recht schlagfertig, aber vorerst erfolglos: "Das wird mein Mann nicht tun, weil der sich nicht sicher ist, ob ich ihn noch einmal nehmen würde."

Die Ausstellung ist die Dokumentation einer Erfolgsgeschichte: Im Ersten Weltkrieg, der auch im öffentlichen Dienst zu einer sprunghaften Zunahme der Frauenbeschäftigung geführt hatte, waren manche Diskriminierungen gelockert worden. 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Es gab die ersten Ärztinnen, Juristinnen und Mandatarinnen in Nationalrat und Landtag. Der Landesdienst wurde immer mehr zum "Frauendienst". Waren in den 1980er Jahren etwa die Hälfte der Landesbediensteten Frauen, so sind es heute bereits zwei Drittel. Allmählich gab es auch Leiterinnen, Direktorinnen, Landesrätinnen, Präsidentinnen, Primariae und 1997 auch die erste "Bezirkshauptfrau": Anfangs war das ein eher missverständlicher Titel.

Schon viel früher war Beatrix Eypeltauer Staatssekretärin geworden. Viel Freude hatte sie mit dem Titel nicht, wenn sie mithören musste, wie ihr Büroleiter für sie etwas abholte und der Schalterbeamte sagte: "Da ist ein Magister X mit seiner Sekretärin." Eine Ausstellung, die nicht nur eine hundertjährige Kampf- und Erfolgsgeschichte dokumentiert, sondern sehr gut gemacht ist und immer wieder auch zum Schmunzeln Anlass gibt.

