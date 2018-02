Frauen und Elektronik? Sie macht’s vor

Gerda Schneeberger ist in Braunau HTL-Abteilungsvorstand in Elektronik.

Gerda Schneeberger Bild: privat

Mädchen und Technik gehören für Gerda Schneeberger aus St. Peter (Bezirk Braunau) zusammen. Die 42-Jährige hat diesem Thema sogar ihre Dissertation gewidmet. „Die Begabung für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik liegt definitiv nicht auf den Geschlechtschromosomen“, sagt sie. Dass Mädchen auch heute manchmal noch erzählt wird, sie sollen die Finger davon lassen, weil sie Mädchen sind, empfindet Gerda Schneeberger als unfair. „Es verbaut die Chance auf tolle, spannende und gut bezahlte Jobs“, sagt die Genderbeauftragte im HTL-Bereich. Seit kurzem ist sie Chefin der Abteilung „Elektronik und Technische Informatik“ an der HTL Braunau. Eine Rarität. Bei der jüngsten gesamtösterreichischen Versammlung in diesem Bereich war sie die einzige Frau unter 50 Anwesenden.

„Natürlich fragt man sich vor einem Meeting immer, ob man nun wieder mal die einzige Frau sein wird. Aber in der Arbeit steht die Arbeit im Vordergrund“, sagt sie. Außerdem, so die Lehrerin, werde dieses „einzige sein“ bald seltener, dafür müsse man sich nur vor Augen führen, wie viele Schülerinnen in den vergangenen Jahren HTLs abgeschlossen haben. In ihrer Abteilung liege der Mädchenanteil bei zirka 30 Prozent. „Wir haben zwei Klassen mit mehr Schülerinnen als Schülern“, sagt sie. Gerda Schneeberger hat selbst eine HTL besucht – jene in Wels.

Anschließend studierte sie an der TU Graz technische Chemie und absolvierte ein Erasmusstudium in Sheffield/England. Seit 2005 ist sie Lehrerin an der HTL Braunau und unterrichtet naturwissenschaftliche Fächer.

