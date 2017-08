Frau starb bei Motorradunfall auf Pyhrnpass Straße in Roßleithen

ROSSLEITHEN. Zwei Motorradfahrer sind Sonntag auf der Pyhrnpassstraße (B138) in Roßleithen (Bezirk Kirchdorf) schwer verunglückt - für eine 63-Jährige endete der Zusammenstoß mit einem Auto tödlich, ein 67-Jähriger wurde schwer verletzt.

Eine 63-jährige Motorradfahrerin aus München ist am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen in Roßleithen in Oberösterreich gestorben. Bild: Matthias Lauber

Bei dem Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder beteiligt.

Eine 51-Jährige aus Linz fuhr auf der Pyhrnpass Straße Richtung Kirchdorf an der Krems. Bei der Kreuzung mit der Pießlinger Gemeindestraße wollte sie links abbiegen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Ein hinter ihr fahrender PKW, gelenkt von einem 35-Jährigen aus Windischgarsten, musste verkehrsbedingt ebenfalls anhalten.

Mit voller Wucht gegen Pkw

Eine 63-Jährige aus München und ein 67-Jähriger aus Graz fuhren mit ihren Motorrädern auf der Pyhrnpass Straße ebenfalls in Richtung Kirchdorf an der Krems. Sie übersahen jedoch die beiden anhaltenden PKW. Die 63-jährige Motorradfahrerin prallte ungebremst und mit solch einer Wucht gegen das Heck des vor ihr stehenden Autos, dass dieses sogar auf den Pkw der Linzerin geschoben wurde. Die Deutsche erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Der zweite Motorradfahrer, der 67-jähriger Grazer erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 in den Med Campus III des Kepler Universitätsklinikums geflogen werden. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch, ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden.



Die Pyhrnpass Straße war zwischen St. Pankraz und Windischgarsten rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema