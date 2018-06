Frau in Linz getötet: Flüchtiger Mörder in Deutschland gefasst

GARSTEN/ MAGDEBURG. Ein wegen Mordes verurteilter 57-Jähriger kam am 30. April nicht von einem Freigang in die Justizanstalt Garsten (Bezirk Steyr-Land) zurück. Der Mann hatte 1996 in Linz eine Frau durch einen Genickschuss getötet.

Der 57-Jährige befand sich vor seiner Flucht in der Justizanstalt Garsten. Bild: Moser

Der 57-Jährige war zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden und saß seitdem in der Justizanstalt Garsten (Bezirk Steyr-Land). Nachdem er nicht mehr von seinem genehmigten Ausgang zurückgekehrt war, stellte das Landesgericht Steyr eine Festnahmeanordnung und einen europäischen Haftbefehl aus. Daraufhin leitete das Landeskriminalamt Oberösterreich Zielfahndungsermittlungen ein.

Es konnte festgestellt werden, dass sich der Verurteilte wahrscheinlich in Deutschland aufhielt. Durch weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Polizei in München und Magdeburg wurde der 57-Jährige auf einem abgelegenen Anwesen im Bundesland Sachsen-Anhalt ausgemacht. Am 21. Juni wurde er schließlich festgenommen, wie die Polizei nun bekanntgab. Er befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Halle/ Saale in Auslieferungshaft.

